В Ростовской области суд повторно приостановил деятельность шахты на 40 суток

Раньше в шахте уже находили нарушения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области в одной из шахт нашли ряд нарушений промышленной безопасности, из-за чего ее деятельность приостановили на 40 суток. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

— Обществом эксплуатировались не отвечающие требованиям промышленной безопасности опасные производственные объекты: здание породных бункеров, здание пункта рассева, здание главного корпуса, галереи, здание трансформаторной подстанции, здание мех цеха, здания магнетита, — сообщили в суде.

В суде сочли отягчающим то, что раньше в шахте выявляли схожее нарушение.

По решению суда деятельность шахты приостановили на 40 суток, начиная с 15 августа. При этом отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

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