«Был шокирован деньгами»: в Ростовской области пойманный на взятке чиновник заявил, что ждал алкоголь, а не купюры

В Ростовской области чиновник предстал перед судом за взяточничество Фото: Анастасия ОСИПОВА

В одном из городов Ростовской области перед судом предстал уже бывший главный архитектор. Его обвиняли в получении взятки. Причем сам экс-чиновник утверждал, что взял деньги, потому что «растерялся».

ОПЕРАЦИЯ ОТ СИЛОВИКОВ

Вот только сам мужчина считает, что его не поняли и оклеветали недоброжелатели. Как рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 48-летнего Евгения Иванова (имя изменено – прим. ред.) назначили на должность год назад.

Чиновник приступил к работе со всем рвением. Когда местный застройщик попросил разрешения сдать офисное здание в эксплуатацию, главный архитектор ответил отказом. Объяснил решение тем, что объект не соответствует проектной документации.

Через пару месяцев подрядчик вновь явился в кабинет архитектора - все с той же просьбой. Но тот твердо стоял на своем.

После этого такой же ответ застройщик получил еще трижды. Он регулярно просил выдать разрешение на ввод здания в эксплуатацию, а архитектор неизменно отказывал.

Позже, по версии следствия, предпринимателю решили намекнуть, как все-таки получить разрешение. Евгений нашел посредника, который и сообщил застройщику простые сведения: все проблемы решатся за благодарность в 500 тысяч рублей.

Но в планы бизнесмена, уверенного в качестве строительства, взятка не входила. Он пошел к силовикам, а те организовали целую операцию.

Так, на словах строитель согласился на поставленные условия. В указанный день он отправил своего человека со стопкой купюр к представителю главного архитектора.

Вот только в денежной пачке лишь две купюры были настоящими, остальные - муляжом. Как только эта стопка оказалась в руках у посредника во взятке, в кабинет тут же ворвались силовики.

Представитель архитектора сразу во всем признался, раскаялся и сообщил о желании помочь следствию.

УВИДЕЛ ДЕНЬГИ И РАСТЕРЯЛСЯ

В этот же день посредник во взятке встретился с Евгением в японском ресторане. Он передал архитектору стопку фальшивых купюр, после чего чиновника тут же задержали с поличным.

И во время расследования дела, и на суде подозреваемый настаивал на своей невиновности. Объяснял, что на самом деле хотел помочь строителю довести объект до идеального состояния и пытался рассказать о недочетах.

- Нужно было заасфальтировать - и все. Я решил, что встречу в ресторане мне назначили из благодарности за мои рекомендации. За свою помощь ждал разве что бутылку спиртного. А деньгами был шокирован! – рассказал Евгений.

По словам экс-чиновника, он растерялся, когда увидел деньги.

- Чтобы не смущать посетителей, положил их рядом с собой на стул. И все! – оправдывался он и на допросах, и в суде.

Как сообщила помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении экс-главного архитектора возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Суд признал его вину. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в пользу государства в размере пяти миллионов рублей.

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