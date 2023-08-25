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Общество25 августа 2023 14:05

Вячеслав Василенко оценил проведение ремонта в детском лагере «Чайка»

Обновленный лагерь «Чайка» в Кашарском районе должен начать работу весной следующего года
Дмитрий Кутепов
Лагерь «Чайка» вновь должен начать принимать детей весной следующего года.

Лагерь «Чайка» вновь должен начать принимать детей весной следующего года.

Фото: Дмитрий Кутепов

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко побывал с рабочим визитом в детском оздоровительном лагере «Чайка» Кашарского района, где сейчас проходит масштабная реконструкция всей инфраструктуры. Фактически на месте старого лагеря строится новый. Парламентарий оценил ход ремонтных работ, а также пообщался с директором лагеря и подрядчиком.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ»

— Это, конечно, замечательная новость, что после долгих лет в таком прекрасном месте появится, по сути, совершенно новый современный лагерь для отдыха детей. Несмотря на трудности, которые сегодня есть, губернатором было принято решение о реконструкции, выделены средства. Он будет не только для Кашарского района, но и для других районов Ростовской области, где будут отдыхать наши дети, — прокомментировал Вячеслав Николаевич. — Мы видим, что сегодня подрядчик добросовестно трудится и полагаем, что к концу октября, в установленные сроки, лагерь будет построен. Конечно, нужно еще будет заниматься благоустройством, которое будет проведено за счет собственных средств администрации Кашарского района.

Корпуса, в которых будут жить дети, практически готовы.

Корпуса, в которых будут жить дети, практически готовы.

Фото: Дмитрий Кутепов

В ЛЕСУ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» является муниципальным и расположен в живописном, экологически чистом месте Калитвинского лесничества на берегу реки Калитва. На его территории и вокруг — хвойный лес. Лагерь расположен в особо охраняемой территории, где, в том числе, водятся олени и косули. Но охотиться на них там запрещено. Примечательно, что Интернета там нет, дети только по телефону могут дозвониться родителям.

Первые упоминания об этом лагере датируются еще 1927-1929 годами, когда на его территории были высажены сосны. Первых детей он начал принимать после Великой Отечественной войны. Тогда там в палатках размещали детей сирот. Потом, в 1956 году появилась полевая кухня с навесом, поставили палаточные домики. Они простояли до 1969 года. А затем, в 1970 году появились деревянные кубрики. Они простояли более 50 лет. Теперь настало время их заменить на новые, соответствующие новым требованиям и из современных материалов.

НОВЫЕ МОДУЛИ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

— Раньше наш лагерь был старенький, из деревянных конструкций, которые со временем стали ветхими. Были у нас старые корпуса, клуб, пищеблок и столовая. Было принято решение поставить семь новых отапливаемых модульных зданий с круглогодичным пребыванием, с душевыми и туалетами. Для мальчиков и девочек они отдельные, — рассказал директор лагеря Александр Деревянко. — В каждой комнате будет располагаться по пять человек. Плюс благоустроят территорию: появятся тротуарная плитка, газоны, освещение, видеонаблюдение, пожарная и периметровые сигнализации.

В новом пищеблоке закрытого типа можно будет готовить любые блюда, даже для аллергиков и диетологов. А клуб, в котором разместится еще и библиотека, оборудуют профессиональными проектором, экраном и акустической системой. Он сможет принимать одновременно 140 детей. Именно на столько ребят рассчитан и сам лагерь.

Отметим, что на приобретение и установку этих зданий из регионального бюджета было выделено 144 млн рублей. Благоустройство территории проведут за счет средств районного бюджета.

Все новые конструкции легковозводимые и должны прослужить не менее двадцати лет.

Все новые конструкции легковозводимые и должны прослужить не менее двадцати лет.

Фото: Дмитрий Кутепов

ДО ФИНАЛА — СОВСЕМ НЕМНОГО

— До финального завершения осталось совсем не много. Самое трудное и самое сложное мы уже перешагнули. Поскольку лагерь в лесу, мы очень долго производили разметочные работы, чтобы разместить объекты с минимальными потерями для природы. Сейчас мы идем согласно графика, чтобы успеть все вовремя, — отметил прораб подрядчика Анатолий Семикозов.

По контракту, у подрядчика гарантийные обязательства составляют два года. А срок эксплуатации зданий значительно больше — не менее 20 лет.

Лагерь «Чайка» принимает на оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе, детей из малоимущих семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Директор лагеря рассчитывает, что детей они вновь начнут принимать весной 2024 года. Полная реконструкция лагеря позволит создать комфортные условия для проживания и дополнительно привлечь детей для отдыха из разных муниципалитетов области.

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