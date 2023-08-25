Вячеслав Василенко оценил проведение ремонта в детском лагере «Чайка»

Лагерь «Чайка» вновь должен начать принимать детей весной следующего года. Фото: Дмитрий Кутепов

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко побывал с рабочим визитом в детском оздоровительном лагере «Чайка» Кашарского района, где сейчас проходит масштабная реконструкция всей инфраструктуры. Фактически на месте старого лагеря строится новый. Парламентарий оценил ход ремонтных работ, а также пообщался с директором лагеря и подрядчиком.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ»

— Это, конечно, замечательная новость, что после долгих лет в таком прекрасном месте появится, по сути, совершенно новый современный лагерь для отдыха детей. Несмотря на трудности, которые сегодня есть, губернатором было принято решение о реконструкции, выделены средства. Он будет не только для Кашарского района, но и для других районов Ростовской области, где будут отдыхать наши дети, — прокомментировал Вячеслав Николаевич. — Мы видим, что сегодня подрядчик добросовестно трудится и полагаем, что к концу октября, в установленные сроки, лагерь будет построен. Конечно, нужно еще будет заниматься благоустройством, которое будет проведено за счет собственных средств администрации Кашарского района.

Корпуса, в которых будут жить дети, практически готовы. Фото: Дмитрий Кутепов

В ЛЕСУ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» является муниципальным и расположен в живописном, экологически чистом месте Калитвинского лесничества на берегу реки Калитва. На его территории и вокруг — хвойный лес. Лагерь расположен в особо охраняемой территории, где, в том числе, водятся олени и косули. Но охотиться на них там запрещено. Примечательно, что Интернета там нет, дети только по телефону могут дозвониться родителям.

Первые упоминания об этом лагере датируются еще 1927-1929 годами, когда на его территории были высажены сосны. Первых детей он начал принимать после Великой Отечественной войны. Тогда там в палатках размещали детей сирот. Потом, в 1956 году появилась полевая кухня с навесом, поставили палаточные домики. Они простояли до 1969 года. А затем, в 1970 году появились деревянные кубрики. Они простояли более 50 лет. Теперь настало время их заменить на новые, соответствующие новым требованиям и из современных материалов.

НОВЫЕ МОДУЛИ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

— Раньше наш лагерь был старенький, из деревянных конструкций, которые со временем стали ветхими. Были у нас старые корпуса, клуб, пищеблок и столовая. Было принято решение поставить семь новых отапливаемых модульных зданий с круглогодичным пребыванием, с душевыми и туалетами. Для мальчиков и девочек они отдельные, — рассказал директор лагеря Александр Деревянко. — В каждой комнате будет располагаться по пять человек. Плюс благоустроят территорию: появятся тротуарная плитка, газоны, освещение, видеонаблюдение, пожарная и периметровые сигнализации.

В новом пищеблоке закрытого типа можно будет готовить любые блюда, даже для аллергиков и диетологов. А клуб, в котором разместится еще и библиотека, оборудуют профессиональными проектором, экраном и акустической системой. Он сможет принимать одновременно 140 детей. Именно на столько ребят рассчитан и сам лагерь.

Отметим, что на приобретение и установку этих зданий из регионального бюджета было выделено 144 млн рублей. Благоустройство территории проведут за счет средств районного бюджета.

Все новые конструкции легковозводимые и должны прослужить не менее двадцати лет. Фото: Дмитрий Кутепов

ДО ФИНАЛА — СОВСЕМ НЕМНОГО

— До финального завершения осталось совсем не много. Самое трудное и самое сложное мы уже перешагнули. Поскольку лагерь в лесу, мы очень долго производили разметочные работы, чтобы разместить объекты с минимальными потерями для природы. Сейчас мы идем согласно графика, чтобы успеть все вовремя, — отметил прораб подрядчика Анатолий Семикозов.

По контракту, у подрядчика гарантийные обязательства составляют два года. А срок эксплуатации зданий значительно больше — не менее 20 лет.

Лагерь «Чайка» принимает на оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе, детей из малоимущих семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Директор лагеря рассчитывает, что детей они вновь начнут принимать весной 2024 года. Полная реконструкция лагеря позволит создать комфортные условия для проживания и дополнительно привлечь детей для отдыха из разных муниципалитетов области.

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