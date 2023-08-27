Из филолога — в бровисты, а вместо юрфака — свой таксопарк: ростовчане рассказали, как решили резко сменить профессию

Истории ростовчан, решивших сменить профессии вопреки записям в дипломе. Фото: Оксана ЗУЙКО

Многие согласятся, что выбор профессии — это, пожалуй, одна из самых непростых задач. Кто продолжает традиции семейной династии, кто-то уже в выпускном классе знает, кем хочет стать. Ну а кто-то находит свою профессию методом проб и ошибок.

«КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанами, чьи истории далеки от идеального сюжета. Дончане рассказали, какого это кардинально сменить специальность вопреки записи в дипломе и давлению родных.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЮРПРИЗ

На самом деле, я была из тех счастливых выпускников, которые точно знали, кем хотят стать, - начинает рассказ ростовчанка Сандра.

- Сдав школьные экзамены в Ессентуках, решила подавать документы на филологический факультет одного из ростовских вузов. В тот момент буквально бредила профессией, казалось, нет ничего лучше. Однако уже на втором курсе красивая сказка начала рушиться словно карточный домик. Чем дольше училась, тем яснее осознавала, что это абсолютно не мое. Признаться родителям было стыдно, ведь они очень много вложили в образование единственного чада. Причем как эмоционально, так и финансово.

О том, как сменить дело всей жизни рассказали ростовчане . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка признается, что помимо ежегодной оплаты вуза, отцу приходилось арендовать квартиру и переводить деньги на личные расходы.

- В общей сложности за семестр набегало около трехсот тысяч. Деньги немалые, поэтому пути назад просто не было. Понимала, что нужно получить диплом и поставить галочку. Однако жизнь преподнесла интересный сюрприз. В конце второго курса решила записаться на ламинирование ресниц. Процедура казалась такой интересной, что в середине сеанса не выдержала и стала расспрашивать мастера, что у них тут да как. Оказалось, чтобы стать начинающим специалистом, достаточно пройти месячные курсы. Дама уверяла, что даже неопытные бьюти-феи могут получать в день от двух до пяти тысяч.

СТЫДНО СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА

Финансовой подушки безопасности у Сандры не было, поэтому пришлось одолжить сумму стартового капитала у родителей.

- Первое время семья относилась к такому заработку достаточно лояльно, ведь я смогла убедить близких, что сразу после получения документов устроюсь по специальности. Но уже в начале дипломного года стало понятно, что – "бровки и реснички" запали в мое сердце. Во-первых, заработок позволял не брать деньги у отца на аренду квартиру и бытовые расходы. Во-вторых, безумно нравилось развиваться в индустрии красоты.

Набравшись смелости, ростовчанка решила рассказать близким, что после окончания университета хочет стать не филологом, а бровистом.

Порой судьба школьника предопределена еще с пеленок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Надо было видеть папу, он натурально покраснел от злости. Бабушка так и вовсе устроила двухмесячный бойкот. Это был самый непростой год в жизни. Близкие унижали, издевались и всячески показывали свое отношение к профессии. Дескать, ты что до конца жизни собираешься ерундой страдать? Это несерьезно и непрестижно. На торжественном вручении вообще заявили, мол, как нам теперь людям в глаза смотреть. Краснодипломница, умница, красавица, а работает обслуживающим персоналом. Долгое время плакала, расстраивалась и абсолютно не понимала такой реакции. Какая разница, где работаю, главное — любовь к делу и горящие глаза. Только недавно смогла отпустить ситуацию. Продолжу заниматься красивым бизнесом. Недавно вот отучилась на перманентный макияж, а в будущем хочется открыть собственную студию.

НЕ ПРОСТО МИМОЛЕТНОЕ ХОББИ

С похожей ситуацией столкнулась и ростовчанка Светлана. Из-за давления родителей она поступила на экономический факультет, хотя всю жизнь мечтала заниматься танцами.

- Сколько себя помню, целыми днями пропадала в хореографическом кружке. Только уроки закончились, Света уже мчит на любимые танцы. Во время занятий душа ликовала, чувствовала заряд, и даже какую-то физиологическую потребность. День без тренировки приравнивался к каторге. Однако строгий папа воспринимал происходящее, скорее, как хобби. В конце 11 класса объявила о решении поступать в колледж культуры. Но тут же услышала возражения. С тех пор прошло 15 лет, но эту фразу помню дословно. Выйдя из-за стола отец сказал: «Дочь медика и бизнесмена будет трясти полуголым телом на каких-то корпоративах?» Несмотря на истерики, слезы и ежедневные скандалы, пришлось смириться и пойти на эконом.

Ростовчанка рассказывает, что никогда не общалась со своими одногруппниками, каждый из них казался ей скучным.

Думаю, многие согласятся, что выбор профессии — это, пожалуй, одна из самых непростых задач. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ИСПОЛНИЛА ДЕТСКУЮ МЕЧТУ

- При любой возможности сбегала на тусовки журфака, вот уж где было раздолье, - улыбается собеседница.

- Придумывали тематические вечеринки, играли на гитарах, танцевали, читали стихи. Благодаря этому и тренировкам в танцевальной студии смогла доучиться на экономиста. После принесла синюю корочку отцу, положила на стол и заявила: «Теперь буду жить, как сама захочу».

Светлана устроилась в ростовский ДК детским хореографом, параллельно выступала вместе с коллективом на концертах и торжествах.

- Года через два решила попробовать себя в роли ведущей. Теперь вот который год совмещаю все и сразу. Времени практически нет, зато удовольствие неимоверное. Год назад, кстати, исполнила детскую мечту. Поступила на режиссера постановщика в один московских вузов. Совсем скоро получу второе высшее, на этот раз желанное.

ДВА ГОДА ПЕРЕБИРАЛ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- Знаю истории про прессинг родителей, особенно когда дело касается образования, - делится историей ростовчанин Анатолий.

- Мои родные в этом плане были лояльными. Все детство они говорили, мол, нам без разницы, кем ты будешь, главное, чтобы это дело приносило доход. Из-за такой свободы выбор, целых два года перебирал самые разные специальности. Наконец остановился на модной в те годы юриспруденции. В 2010 куда ни плюнь, все - сплошь юристы, наверняка у них деньги куры не клюют. Наивный ростовский мальчик даже не понимал, что его ждет.

Мужчина жалуется, что в первый год было терпимо, но потом начались бесконечные зубрежки: римское право, криминология и другие скучные, по его мнению, дисциплины.

Дончане рассказали, какого это кардинально сменить специальность, вопреки давлению родных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АКУЛЬЯ ХВАТКА

- Не понимаю, каким чудом вообще диплом получил, - смеется Анатолий. – Как и водится у приличных двоечников, все задания просил делать старосту. Платил святой Наталье по 500 рублей за каждое. А сам в свободное время таксовал по городу. Дело непыльное, заработок хороший. А если брать праздничные смены и часы пик, так вообще золотое дно. Куда больше, чем получает младший помощник юриста. Родители правда не сильно радовались, что их сын - профессиональный бомбила. Однако, видя, сколько денег приносит такая работа для души, успокоились.

Через два года после окончания университета Анатолий взял кредит на личное авто.

- Выплатив его довольно быстро, сообразил, что это может стать неплохим бизнесом. Заручившись финансовой поддержкой отца, приобрел еще два авто и сдавал их в аренду местным таксистам. Сейчас в мини-автопарке уже четыре машины, каждая из которых в месяц приносит около 30 - 35 тысяч. И пусть юридические знания так и не помогли, но акулью хватку приобрел.

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