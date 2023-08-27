Бойцы-реконструкторы из СВО и выставка техники: В Ростовской области прошла реконструкция прорыва Миус-фронта

Часть участников реконструкции - потомки тех бойцов, что прорывали Миус-фронт. Фото: поисковое движение «Миус-фронт».

В воскресенье, 27 августа, в Ростовской области на Самбекских высотах прошла военно-историческая реконструкция «Бои на Южном направлении 1943 года - прорыв Миус-фронта». О том, как прошло мероприятие, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

В этом году реконструкция была посвящена 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Ее пришли посмотреть тысячи человек.

БОЙЦЫ СВО — В ОТПУСК НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

В реконструкции приняли участие более 300 человек из разных регионов России.

В этом году военно-историческая реконструкция уникальна тем, что в ней участвовали военнослужащие-добровольцы, которые сейчас находятся на СВО. Кто-то из них раньше уже участвовал в таких мероприятиях, кто-то - нет. Специально для этого бойцы взяли отпуск. Также впервые к дончанам присоединились представители военно-исторических клубов из ДНР и ЛНР.

— Было много тех, кого связывала с этими событиями личная история, — их предки прорывали Миус-фронт в 1943 году. Например, ребята, которые составляли расчет бронебойщиков, говорили, что их прадеды противотанковыми ружьями уничтожали немецкие танки на этом фронте, — говорит Андрей Кудряков.

В ОСНОВЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ЛЮБОВЬ

— Невероятно трогательно было то, что организатор реконструкции, руководитель военно-исторического клуба «Донской фронт» Виталий Маковецкий прямо после мероприятия сделал предложение руки и сердца товарищу по клубу Александре. Это было приятной романтической неожиданностью, потому что в основе всех успешных мероприятий всегда лежит любовь, — поделился Андрей Юрьевич.

На реконструкции было много молодежи, которая живо интересовалась происходящим. Особый интерес у них вызывали уникальные единицы техники: немецкий танк "Панцер 38 Прага", самоходка "Мардер", легкий советский танк Т60.

Зрители могли посетить выставки военной техники, познакомиться с участниками реконструкции, задать вопросы и услышать рассказы о тех героических днях, когда Миус-фронт был прорван.

А 30 августа в Ростовской области пройдет перезахоронение останков бойцов, павших во Вторую Отечественную войну. Сколько погибших солдат предадут земле, еще неизвестно. В некоторых районах продолжаются поисковые работы.

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