В Ростовской области спасли малыша с пятикратным обвитием пуповиной

По статистике пятикратное обвитие пуповиной встречается в 4-5 процентах случаев. Фото: сайт правительства РО.

В перинатальном центре Ростовской области спасли ребенка, у которого пуповина обвилась вокруг шеи пять раз. И такой редчайший случай в медучреждении зафиксирован уже дважды, сообщается на сайте правительства региона.

ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ОПАСНО

О том, что имеется обвитие, молодую маму врачи предупредили еще на ранних сроках беременности. Но, если сначала на процедуре УЗИ специалисты насчитывали две петли на шейке малыша, то в третьем триместре они выявили уже трехкратное обвитие.

Тогда медики решили провести еще одно, внеплановое ультразвуковое исследование, оно показало, что пуповина вокруг шеи ребенка обвилась пять (!) раз.

Это было очень опасно. Поэтому врачи сразу приняли решение о внеплановых родах.

К счастью, все прошло успешно. Малыша аккуратно извлекли из живота мамы и освободили от пут. И здесь даже не понадобилась помощь реанимационной бригады, которая дежурила рядом. Три дня назад маму с младенцем уже выписали.

- В России несколько родильных домов в разные годы говорили о рождении детей с пятикратным и более обвитием пуповины. В нашем центре в 2021 году родилась девочка с пятью тугими петлями на шее, которые оставили следы на теле младенца, - и счет шел на минуты. Нам удалось спасти малышку, - рассказал главный врач областного перинатального центра Максим Уманский. - Согласно данным из открытых источников, наш центр является чуть ли не единственным акушерским стационаром в России, где произошло два таких случая с пятикратным обвитием вокруг шеи – с благоприятным исходом, когда доктора смогли вовремя оказать помощь и сохранить жизни младенцам.

РЕБЕНОК ЧАСТО ПОГИБАЕТ

По словам специалистов, обвитие пуповиной развивается на любом сроке беременности, и причин на то хватает. К сожалению, оно опасно преждевременной отслойкой плаценты и даже удушьем малыша.

Петли образуются, если пуповина слишком короткая, короче 40 сантиметров, или слишком длинная - более 70 см. В первом случае возрастает вероятность преждевременной отслойки плаценты. Во втором – вокруг тела ребенка может появиться сразу несколько петель. Причем могут сформироваться еще и узлы. Если они затянутся, малышу это может стоить жизни.

По статистике многократное обвитие пуповиной - от трех раз - случается в 10 процентах случаев, а пятикратное – в 4-5 процентах. К сожалению, в последнем случае ребенок часто погибает. Родиться здоровым он может только при правильной и своевременной диагностике, в том числе УЗИ, и верной тактике проведения родов.

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