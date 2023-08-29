«Вырвали надгробие и похоронили другого»: под Ростовом пенсионерка пришла на могилу к бабушке, а нашла там чужую

Женщина рассказала, что на участке покоится ее бабушка, которая умерла 41 год назад. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Батайска Ростовской области пережила шок, когда пришла на Западное кладбище. Нина Кондратьева рассказала, что на одном из участков покоится ее бабушка, которая умерла 41 год назад. Но вместо могилы родственницы женщина обнаружила совершенно другую, в которой покоился незнакомый человек.

«ЭТО НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ОСТАНКАМИ!»

- Вырвали с корнями нашу надгробие, сорвали фото бабули - все это бросили в кусты. В самом захоронении погребли своего родственника. Это надругательство над останками! - рассказала Нина Кондратьева корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону».

По словам женщины, она быстро выяснила, что самоволие проявили «соседи» по участку на кладбище. Территории, на которых покоятся их родственники, расположены недалеко друг от друга. Недавно у этих людей скончалась мать.

- И они решили ее похоронить не просто на нашей земле, а в могиле нашей бабушки! Это ужас!

По словам батайчанки, надгробие вырвали, а фото выкинули. Фото предоставлено героем публикации.

«ДО МЕНЯ НЕ ДОХОДИТ, ЧТО ТАКОЕ ВОЗМОЖНО»

Батайчанка говорит, что на семья могла решиться на такой поступок, не найдя места для усопшей на своем участке. Однако у женщины до сих пор не укладывается в голове то, как решили проблему «соседи».

- Представляете, они даже свой крест установили! До меня до сих пор не доходит, что такое в принципе возможно, - продолжает Нина Кондратьева.

Женщина не будет спускать ситуацию на тормозах. Говорит, что при необходимости обратиться к властям.

- Заявление в полицию уже написала. Если надо, до самого мэра дойду! – говорит она.

Правда в администрации города корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» сообщили, что уже в курсе этой истории. Сейчас по данному факту проходит проверка.

- Все обстоятельства выясняются, - прокомментировали в мэрии.

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