Аналитики назвали Ростовскую область электорально управляемым регионом

В Ростовской области 8,9 и 10 сентября будут проходить выборы депутатов в Заксобрание Фото: Олег Укладов

В Ростовской области агитационная кампания по выборам в региональное Законодательное Собрание вступает в свою завершающую стадию – до начала дней голосования остается чуть более недели. Уже 8,9 и 10 сентября дончане отдадут свои голоса за тех, кто будет представлять их интересы в областном парламенте. Тем временем, к выборам в РФ сейчас приковано внимание многих экспертов. Так, агентство политических и экономических коммуникаций проанализировало протестный уровень в субъектах РФ, где проходят выборы в законодательные собрания регионов.

«ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ НЕ СВОЙСТВЕННО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

По мнению экспертов АПЭК, Ростовская область оказалась в числе электорально управляемых регионов с отдельными протестными зонами. При этом донской край — единственный субъект, который аналитики отнесли к этой категории.

«Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» узнала у экспертов, что они думают об этой оценке.

- При всем уважении к серьезному исследованию, сделанному коллегами, есть вопрос к терминологическому аппарату, используемому в методике: если речь идет о протестном потенциале регионов — высоком, среднем, то по логике должен быть выделен регион с низким протестным потенциалом. Однако, коллеги употребили термин «электорально управляемый регион», что выглядит в данном случае несколько алогично. По нашему мнению, регион с низким протестным потенциалом и электорально управляемый регион — это далеко не одно и то же. Все же, когда речь идет об электоральной управляемости, здесь как бы проявляются некоторые негативные коннотации: и пресловутый административный ресурс, и различные формы манипулятивного воздействия на общественное сознание, и электоральные технологии работы с общественным мнением, и многое другое. Однако в докладе речь об этом не идет, используются иные критерии. И более того, все перечисленное совершенно не свойственно Ростовской области, - прокомментировал заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко.

При этом он подчеркнул, что позиции «Единой России» в Ростовской области действительно исторически традиционно сильны.

- Это связано и с активностью депутатов от партии власти, их узнаваемостью, и политикой властей, результативностью и эффективностью деятельности Донского правительства, уровнем социально—экономического развития Ростовской области и многое другое можно отметить, - сказал Роман Овчаренко.

«ЖИТЕЛИ ДОНА ВСЕГДА ОТЛИЧАЛИСЬ МУДРОСТЬЮ»

Прокомментировал оценку АПЭК и член Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов ЗС РО, председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области по экономической политике Александр Нечушкин.

- Ростовская область действительно отличается от других субъектов РФ. Но причина тому - не управляемость электората, а поведенческие особенности населения, которое предпочитает искать компромисс в политических вопросах и договариваться. Я бы не стал называть наших жителей управляемым электоратом. Жители Дона всегда отличались мудростью, спокойствием и рассудительностью. И их выбор основан на зрелом размышлении о будущем. Здесь люди привыкли договариваться, обсуждать, поэтому у нас так называемая протестная активность ниже. Эти поведенческие особенности жителей донского края следует учитывать и кандидатам в депутаты, так как на электорат в Ростовской области не окажет влияние красивый слоган на предвыборном билборде или единичное выступление. Нужно проявлять креатив, нужно встречаться, нужно доказывать свою состоятельность, - говорит Александр Нечушкин.

«ИДУТ ЗА ТЕМИ, КТО НЕСЕТ ПРАВДУ»

Николай Кузнецов, научный руководитель Ростовского государственного экономического университета, член Общественной палаты Ростовской области уверен, что дончане никогда не были слепо управляемыми.

- Они идут за теми, кто несет правду, стабильность, достаток, будущее. Поэтому активность на выборах будет зависеть от сегодняшней активности партий, которые вступили с предвыборную борьбу. Конкурентное поле избирательной кампании в настоящее время проявляет значительную активность. Все участники стремятся к максимальному результату, действуя в рамках правового поля, - считает он.

Также эксперт подчеркнул, что, вместе с тем, по его мнению, наиболее сильные позиции в избирательном процессе у партии «Единая Россия».

- Постоянная работа партии с проблемными вопросами региона, такими как ЖКХ, транспорт, экология, повышение безопасности региона, уровня и продолжительности жизни населения, поддержка многодетных семей, участников СВО и их семей позволяет ей сохранять устойчивое лидерство в регионе. Неплохие позиции в конкурентной борьбе с лидером имеет партия КПРФ, которая осуществляет свою позитивную повестку в муниципалитетах. У других партий степень влияния по уровню активности несколько слабее. Вместе с тем, партия ЛДПР, как и другие партии, участвующие в избирательной кампании, проявляют значительную активность, что создаёт благоприятные условия для перераспределения мест в конкурентной борьбе за избирателя, - заключил он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания можно будет 8, 9 и 10 сентября. В настоящее время в избирательной комиссии Ростовской области зарегистрированы областные списки шести партий. Выдвинуто 406 кандидатов в составе партийных списков и 243 по одномандатным округам партийных списков и 243 по одномандатным округам.

Списки кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и Компартия «Коммунисты России».

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