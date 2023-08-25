«Анархии не будет»: ростовские эксперты прокомментировали нововведение, касающееся наблюдения за голосованием

В донском крае 8, 9 и 10 сентября будут выбирать депутатов Заксобрания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области стартовала предвыборная кампания кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания. Сегодня в избирательной комиссии Ростовской области зарегистрированы областные списки шести партий. Выдвинуто 406 кандидатов в составе партийных списков и 243 по одномандатным округам партийных списков и 243 по одномандатным округам. Сами выборы продлятся три дня: 8,9 и 10 сентября. Сейчас идет большая работа по подготовке общественных наблюдателей. Для них проводят специальные обучающие семинары и другие мероприятия.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Тем временем, у избирателей все чаще возникает вопрос, связанный с новой нормой, которая была одобрена в мае Госдумой. Нововведение касается системы наблюдения за выборами. Речь идет о том, что помещения для голосования должны быть оборудованы местами для СМИ и наблюдателей, а требования к таким местам определяет ЦИК. При этом у наблюдателя по-прежнему широкий спектр возможностей – он может наблюдать ход голосования как на участке, так и на дому, а также присутствовать при подсчете голосов, наблюдать за перемещением избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, ставить свою подпись на сейф-пакете, знакомиться со списком избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Место, определенное в решении УИК для расположения наблюдателей, в обязательном порядке должно соответствовать ряду требований. С этого места должны быть хорошо видны места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования, ящики для голосования.

«ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАЩИЩАЮТ ПРАВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Ростовские эксперты высказали свое мнение об изменении порядка наблюдения на выборах.

- В штаб Общественного наблюдения за выборами в Ростовской области, созданный на базе Общественной палаты региона, часто обращаются скептики с вопросами о роли и возможностях наблюдателя – какой смысл в независимом наблюдении за ходом голосования, если избирательная комиссия может посадить нас «в уголок, чтобы не мешали». Действительно, ранее наблюдатели могли размещаться в любых местах участка, которые определит УИК. Это зачастую приводило к бурным спорам и даже конфликтам на избирательном участке. Кого-то посадили «за сейфом» или «слишком далеко от ящика для голосования». Некоторые наблюдатели требовали непременно разместить их рядом с кабинками или за спинами членов УИК. А иногда доходило до абсурда, когда наблюдатели от партий вообще занимались откровенной агитацией, сопровождая избирателей по участку. Теперь в пункте 2 статьи 61 Федерального закона № 67- ФЗ закреплено, что в помещении для голосования с учетом требований, установленных ЦИК России, должны быть определены места для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ.

Требования к таким местам определяет ЦИК, - комментирует член Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов ЗС РО, председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов ЗС РО, председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин. Фото: предоставлено общественной палатой РО

Он пояснил, что журналисты и наблюдатели с определенных решением УИК мест должны хорошо видеть действия членов избиркома при подсчете голосов, ящики для голосования и КОИБы, увеличенную форму протоколов, а также иметь возможность осматривать сейф-пакеты.

- Ничто не должно загораживать обзор на места выдачи избирательных бюллетеней и кабинки для тайного голосования. Кроме того, у наблюдателя по-прежнему широкий спектр возможностей. В то же время, нововведения по-прежнему защищают права избирателей: должна сохраняться конфиденциальность и соблюдаться тайна голосования. Это означает, что анархии на участке не будет. Наблюдатели и представители СМИ не имеют права стоять у ящика для голосования, нависать над членами комиссии и постоянно менять дислокацию. Ведь очевидно, что с учетом многодневного голосования, нагрузка на членов УИК также существенно возросла и перемещение «армии наблюдателей» от партий, кандидатов и Общественной палаты должно быть адекватным и регулируемым, - объяснил суть нововведения специалист.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР И ТАЙНА ГОЛОСОВАНИЯ

Заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко подчеркнул, что институт наблюдателей - важный и неотъемлемый элемент избирательной системы.

- Он положительно зарекомендовал себя в плане реализации избирательных прав граждан участвовать в ходе избирательного процесса, а также в части обеспечения легитимности выборов, законности итогов голосования. В июле этого года Центральная избирательна комиссия внесла поправки в организацию процесса наблюдения за выборами. Теперь участковая избирательная комиссия своим решением определяет конкретные места, удобные для наблюдателей, с которых они и будут осуществлять наблюдение. Обратим внимание - места для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ должны быть определены УИК таким образом, чтобы они имели полный обзор действий членов комиссии, но при этом не нарушалась тайна голосования, отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, сохранялась конфиденциальность персональных данных.

Тут следует сразу подчеркнуть, что никакого ущемления прав наблюдателей я не вижу, поскольку места, которые наблюдателям будут предложены участковой комиссией, должны позволять им осуществлять наблюдение без каких-либо осложнений. При этом на участке должен быть порядок, и каждый участник процесса должен быть на своем месте. Ранее подобного положения нормативная база о выборах не содержала, в связи с чем наблюдатели, в принципе, чисто теоретически, могли наблюдать и находиться где угодно. К сожалению, были и злоупотребления наблюдателями своими возможностями, что мешало членам УИК делать свою работу. Вот наглядный пример: вы приходите на участок и видите, что члены УИК находятся за столами с табличками, все на своих местах, вы находите свой адрес, берете бюллетень и идете голосовать. А теперь представьте, что вы заходите на участок , а члены участковой комиссии, что называется, кто где, определенных мест их нахождения нет, кто где хочет, там и сидит, и ходите вы, ищете, где бюллетень взять. Вот теперь и у наблюдателей будут четко определенные места нахождения, с которых они и будут осуществлять наблюдение. Так что, по сути, каких-либо сущностных изменений мы не видим, организаторы выборов оптимизируют технологические карты процессов в день голосования, - сказал он.

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