Матч с московской командой начнется в 19.30. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В среду, 30 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче третьего тура Кубка России сезона 2023/2024. «Желто-синие» встречают на домашнем поле московский «Локомотив».

Смотреть «Ростов» - «Локомотив» онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 19:30 по московскому времени.

Болельщики "желто-синих" поддержат команду на "Ростов-Арене". Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростов» - «Локомотив»

«Желто-синие» удачно стартовали в турнире, обыграв на домашнем поле «Рубин» со счетом 1:0, но во втором туре уступили «Уралу» в Екатеринбурге.

Причем разительное отличие между домашними и гостевыми матчами прослеживается у подопечных Валерия Карпина и в Кубке России, и в РПЛ еще с прошлого сезона: семь проигрышей на чужом поле кряду и четыре победы с одной ничьей с «Зенитом» в Ростове.

За пять последних матчей «Ростов» проиграл в четырех, забив лишь один гол. Но все матчи были выездные, а дома «желто-синие» разгромили «Рубин» в матче РПЛ 12 августа со счетом 3:0.

При этом, как признался в одном из послематчевых интервью, наставник команды, его подопечным трудно создавать удачные моменты и лишь в одном из восьми матчей удалось забить более одного мяча.

Подопечные Валерия Карпина ждут москвичей на домашнем поле в третьем туре Кубка России. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Тем временем «Локомотив» в последние пять встреч тоже не забивает больше одного мяча в ворота соперников. Только у железнодорожников за эти игры две победы и две ничьи при частых выездных матчах.

В последнем матче с «Сочи» вышел на поле после травмы Артем Дзюба. Он не забил, но помог команде с хорошей игрой. Уточняется, что на «Ростов Арену» Дзюба сегодня не выйдет, а «Локомотив» без него — это совсем другая команда.

А что говорит статистика встреч?

Команды сыграли 66 матчей: 36 побед за «Локомотивом», 10 — за «Ростовом», 20 — ничьих. В рамках Кубка России было две встречи с победой москвичей и одной ничьей.

В 10 последних матчах за «Ростовом» было три победы, 5 — за «Локо», восемь матчей оказались «верховыми»,

Поскольку «Ростов» проиграл два матча подряд, а больше одного мяча за игру забивал лишь однажды в сезоне, и одновременно «Локомотив» не забивает много голов и «выезжает» благодаря своей обороне, то эффектного футбола сегодня букмекеры не ждут. Но точные удары все-таки ожидают. Тотал - 2,5, коэффициент 1,86.

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