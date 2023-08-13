Что произошло после матча «Ростов» - «Рубин»: главное об игре 4-го тура РПЛ

Болельщики оказались довольны и новичками. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 12 августа, на стадионе «Ростов Арена» футболисты ФК «Ростов» сразились с казанским «Рубином». Вялотекущий в первом тайме матч оказался для донских болельщиков настоящим бриллиантом во втором периоде. «Желто-синие» обеспечили разгромный счет на табло — 3:0 в свою пользу и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, тогда как гости остались на 13-й. Рассказываем подробно, как это было.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Первая половина встречи ничем не удивила болельщиков. Скорее, два побитых жизнью и предыдущими проигрышами клуба неуверенно прощупывали почву. Но на 13-й минуте случился первый опасный момент в матче: Марат Апшацев оказался практически один в штрафной «Ростова», но Сергей Песьяков отбил его мяч.

Обе команды подошли к этому матчу после серии проигрышей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Несколько угловых вблизи ворот «желто-синих» казанцы не смогли перевести в убедительные атаки. Ближе к концу тайма казанцы стали выдыхаться. Вахания заставил понервничать соперников в их же штрафной, а Уткин за малым не забил гол. Даже шесть минут добавленного к первому тайму времени не привели к результату — команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во второй тайм команды заходят со второго дыхания. Сначала атака «Рубина», потом почти гол от Уткина, а через минуту, на 52-й, ворота Юрия Дюпина распечатал Николай Комличенко. Полузащитник Алексей Ионов подхватил мяч почти у флажка и направил его вдоль лицевой линии на Илью Ваханию, и защитник отправил снаряд к воротам, где его перехватил Николай Комличенко. Нападающий в касание попал в ворота соперников — 1:0.

Первый гол забил Николай Комличенко. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

На 78-й минуте ростовчане закрепляют результат. Сергей Песьяков забросил мяч через все поле к левому краю штрафной команды гостей. Оттуда полузащитник Мохаммад Мохеби прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, а оттуда в касание пробил защитник Андрей Лагнович. Мяч было полетел в руки вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, но отскочил в сетку — 2:0.

Гости атакуют, в панике зарабатывают желтую карточку, а через десять минут после второго гола «желто-синие» забивают третий. Гости неудачно разыграли корнер, и вратарь Сергей Песьяков отправил мяч к штрафной «Рубина». Там полузащитник Даниил Уткин выкатил его к левому краю, а тут Егор Голенков, который сначала подобрал мяч пяткой, а вторым касанием пробил низом в ворота Дюбина - 3:0! С таким счетом и закончился матч четвертого тура РПЛ «Ростов» - «Рубин».

Если после первого тайма счет был 0:0, то во втором ростовчане исправились на 3:0. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР

Главный тренер донской команды Валерий Карпин уже прокомментировал итоги на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, Валерий Георгиевич заметил, что учитывал недавний опыт игры с «Рубином» в рамках первого тура Кубка России, хотя команда и выставляла разные составы. И это помогло — во многом тактика соперника была схожей.

Также наставник команды объяснил, на каких нюансах «Ростов» смог обойти гостей с разгромным счетом, несмотря на первый тайм с нулевым счетом.

- Во многих нюансах мы обошли: и что касается обороны, и что касается атаки — мы создавали голевые моменты, - отметил главный тренер.

Тренер похвалил подопечных за работу и в обороне, и в нападении. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Спрашивали и про новичков. В этой игре на поле вышли все четыре новых футболиста «Ростова». Всех интересовало, насколько они адаптировались к требованиям наставника.

- На 100 процентов я не могу пока еще говорить. Кто-то провел с нами больше времени в начале сборов, - говорит Валерий Карпин. - Мохеби, например, мало с нами времени провел. Но потихоньку-помаленьку встраивается в коллектив — это попроще, а вот в игру — сложнее.

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Команда отмечает победу, а болельщики ликуют. Итог матча любители футбола активно обсуждают в соцсетях, в том числе в группе ФК «Ростов» ВКонтакте.

- Приятная победа и приятный счет на табло сегодня для нас, - пишет один из болельщиков. - Уткин провел свой лучший матч спустя год, наконец-то вернулся в своих лучших традициях - раздавать голевые передачи и пробовать бить издалека, абсолютно заслужил лучшего игрока сегодняшнего матча.

- Как минимум вселили надежду на ответственное отношение к футболу, клубу и уважению к болельщикам, - делится другой любитель футбола. - Теперь с игрой и стабильностью поработать, и чувствовать все себя будем лучше. Оживает Даня Уткин, сегодня порадовал, Мохеби очень хорошо вписался - как здесь и был. Ребятам так держать!

Болельщики "желто-синих" сегодня ликуют. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

А еще болельщики «желто-синих» поздравили голкипера Сергея Песьякова: сегодняшний матч стал для него 37-м «сухим» за «Ростов» в чемпионатах России.

- Сегодняшний сухой матч был очень важен и для Сергея, и для команды. В первом тайме при счете 0:0 он сделал, на мой взгляд, ключевой сейв ногами. Неизвестно, как бы дальше развивался матч, не отбей Сережа в этом моменте, - делится размышлениями ростовчанка.

- Наверное, потому что судья был Алексей Сухой, - смеется другой читатель.

ИТОГ ВСТРЕЧИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Теперь ФК «Ростов» с семью очками занимает пятую строку турнирной таблицы. По итогам четырех туров РПЛ у «желто-синих» в багаже ничья, поражение и две победы. Помимо этого по одной победе и проигрышу в Кубке России. А у «Рубина» два очка с при двух поражениях и двух ничейных матчах в РПЛ и два проигрыша в Кубке России.

Следующую встречу «Ростов» в рамках пятого тура Российской Премьер-Лиги проведет на выезде с «Сочи» в субботу, 19 августа.

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