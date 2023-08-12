«Ростов» всухую разбил «Рубин» на своем поле в четвертом туре РПЛ со счетом 3:0

"Желто-синие" всухую обыграли казанцев на своем поле. Фото: ФК "Ростов"

Победу с разгромным счетом обеспечил себе ФК «Ростов» в матче с казанским «Рубином» в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Весь первый тайм «желто-синие» держались на поле невнятно, и лишь после перерыва Николай Комличенко на 52-й минуте забил первый гол. После этого на 78-й минуте закрепил результат Андрей Лангович. А спустя десять минут Егор Голенков обеспечил разгром соперника всухую, забив третий гол в ворота Юрию Дюпина.

Напомним, это уже вторая встреча команд меньше чем за месяц. В июле они играли в первом туре Кубка России, и «Ростов» одержал победу со счетом 1:0, играя на треть молодежным составом. Одержать реванш у казанцев не вышло.

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