Николай Комличенко открыл счет в матче «Ростов» - «Рубин»

Николай Комличенко забил первый гол в ворота "Рубина". Фото: ФК "Ростов"

В противостоянии ФК «Ростов» и «Рубина» открыт счет. «Желто-синие» забили первый гол. Счет — 1:0 в пользу донской команды.

На 52-й минуте полузащитник Алексей Ионов подхватил мяч почти у флажка и направил его вдоль лицевой линии на Илью Ваханию, и защитникт отправил снаряд к воротам, где его перехватил Николай Ккомличенко. Нападающий в касание распечатал ворота Юрия Дюпина.

Теперь, когда счет составляет 1:0 в пользу хозяев поля, ростовчанам важно сохранить результат или преумножить, чтобы оправдать надежды болельщиков и букмекеров, которые, делая прогноз на матч, отдавали победу «желто-синим».

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