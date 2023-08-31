Отмечать день города Таганрог будет практически полмесяца.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
День города Таганрога 2023 традиционно отмечается во вторые выходные сентября. Мероприятия начнут проводить с 1 сентября: фестивали, концерты, спортивные соревнования. Публикуем подробную программу праздника: события, даты и площадки.
ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
11.00-18.00 - Фестиваль «Наши таланты — родному городу»
Приморский парк.
СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
10.00-21.00 — Праздник спорта
Приморский парк.
Напомним, в рамках мероприятия пройдет «Зарядка по-таганрогски». Ее проведет актер, уроженец Таганрога, Павел Деревянко.
10.00-14.00 — Фестиваль уличных игр
Парк им 300-летия города Таганрога.
Праздничнование начнется 1 сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
10.00-21.00 - «АРТ-бульвар на Петровской» – народное гуляние
На улице Петровской пройдет сразу несколько мероприятий:
- «Таганрог в ритме молодости» – тематическая площадка
Дворец молодежи, ул. Петровская, 107;
- «Любимый сердцем город мой». Акция, концерт творческих коллективов
Городской дом культуры, ул. Петровская, 104;
- «Дискотека» – танцевальная площадка уличного театра «Ларамбла»
Пер. Спартаковский / ул. Петровская;
- «Калейдоскоп литературных талантов». Выступление литературных объединений города
Центральная библиотека имени А.П. Чехова, ул. Петровская, 96;
- «Очумелые ручки» – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества
Ул. Петровская, 96, здание Центральной библиотеки имени А.П. Чехова;
- «У самовара я и моя Маша» – выставка-продажа коллекционных самоваров и предметов домашнего обихода XIX-XX веков, чаепитие.
Театральный сквер;
- «Молодежная волна» – караоке, мастер-класс, фотозона
Молодежный центр, ул. Петровская, 89;
- «АРТ-ШКОЛА#1 и ее таланты» – концерты, мастер-классы, выставка
Ул. Петровская, 86/пер. Мечниковский;
- «Городской пейзаж» – выставка, мастер-классы, пленэр художественной студии Алексея Адамова
Ул. Петровская, 85;
- «Посвящение городу» – выставка работ Таганрогской детской школы искусств, пленэр
Ул. Петровская, 85;
- «Чемоданное настроение» с «Судаков Тревел» – фотозона, мастер-классы по росписи чемоданов, дегустация варенья, семейные психологические игры, конкурсы, розыгрыши
Ул. Петровская, 83;
- «Таганрог производственный» – Выставка-презентация промышленных предприятий города
Ул. Петровская, 81;
- «Голоса улиц». Концертная программа группы «Голоса улиц»
Ул. Петровская, 80/пер. Антона Глушко;
- «Город на волнах истории» – тематическая площадка туристского информационного центра ООО «Авиа-Сити»
Ул. Петровская, 78;
- «В жанрах современной музыки» – хоровая акция. Концерт муниципального джаз-оркестра имени В. Парнаха
Ул. Петровская, 73;
- «Город мастеров» – выставки, мастер-классы, фотозоны Центра внешкольной работы, Дома детского творчества
Ул. Петровская, 72;
- «Мир без границ» – творческая площадка Таганрогского института имени А.П. Чехова
Ул. Петровская, 68;
- «С Днем рождения, город» – концертная программа кавер-группы «Скотч»
Ул. Петровская, 68;
- «Моя керамика» – выставка авторской керамики Инны Овсиенко
Ул. Петровская, 59/пер. Итальянский, 6;
- «Открытый микрофон» – караоке по-таганрогски от вокальной школы «В голос»
Ул. Петровская, 59/пер. Итальянский, 6;
- «Вдохновение» – концертная программа Таганрогского института управления и экономики
Ул. Петровская, 45.
Жителей и гостей города ждут концерты и мастер-классы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
16.00-20.00 - «Наши таланты – родному городу» – тематические площадки
Парк Горького.
18.00-21.00 - Гала-концерт, файер-шоу
Парк Горького.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ, - ГОРОД МАСТЕРОВ
10.00-17.00 - «Таганрог в красках» – мастер-классы для детей и взрослых
Таганрогский художественный музей (улица Александровская, 56).
10.00-18.00 - «Биография таганрогских улиц» – выставка произведений живописи и графики
Таганрогский художественный музей (улица Александровская, 56).
4 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ
10.00-18.00 - Выставки «Таганрожцы – выдающиеся деятели культуры»
Библиотеки города.
15.00 - «Таганрогу 325» – подведение итогов областного художественного конкурса
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова.
5 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
11.00 - Волонтерский квест «Доброквест»
Парк Горького.
18.00 - Городской фестиваль творчества работающей молодежи «Юность»
Парк Горького.
6 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ
11.00 - Акция «Я родился»
Родильный дом.
14.00 - «Моя семья» – игровые и творческие программы
Парк имени 300-летия города Таганрога.
16.00 - Акция «Свадебный вальс»
Площадка у Дворца молодежи.
2 сентября во время народных гуляний пройдет гала-концерт и файер-шоу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ИСТОРИИ
10.00 - Акция «Городской исторический диктант – 2023»
Образовательные учреждения.
11.00 - Экскурсионные программы по пешеходным маршрутам
Образовательные учреждения.
17.30 - Презентация историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога»
ЦГПБ им. А.П. Чехова.
ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОРОДА
09.00 - Праздничная литургия в честь юбилея города
Никольский храм.
10.00 - Церемония возложения цветов к памятнику Петру I
Исторический сквер.
18.00 - Открытие Международного театрального фестиваля «На родине А.П. Чехова»
Театр имени А.П. Чехова.
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