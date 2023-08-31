Отмечать день города Таганрог будет практически полмесяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города Таганрога 2023 традиционно отмечается во вторые выходные сентября. Мероприятия начнут проводить с 1 сентября: фестивали, концерты, спортивные соревнования. Публикуем подробную программу праздника: события, даты и площадки.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

11.00-18.00 - Фестиваль «Наши таланты — родному городу»

Приморский парк.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

10.00-21.00 — Праздник спорта

Приморский парк.

Напомним, в рамках мероприятия пройдет «Зарядка по-таганрогски». Ее проведет актер, уроженец Таганрога, Павел Деревянко.

10.00-14.00 — Фестиваль уличных игр

Парк им 300-летия города Таганрога.

Праздничнование начнется 1 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10.00-21.00 - «АРТ-бульвар на Петровской» – народное гуляние

На улице Петровской пройдет сразу несколько мероприятий:

- «Таганрог в ритме молодости» – тематическая площадка

Дворец молодежи, ул. Петровская, 107;

- «Любимый сердцем город мой». Акция, концерт творческих коллективов

Городской дом культуры, ул. Петровская, 104;

- «Дискотека» – танцевальная площадка уличного театра «Ларамбла»

Пер. Спартаковский / ул. Петровская;

- «Калейдоскоп литературных талантов». Выступление литературных объединений города

Центральная библиотека имени А.П. Чехова, ул. Петровская, 96;

- «Очумелые ручки» – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества

Ул. Петровская, 96, здание Центральной библиотеки имени А.П. Чехова;

- «У самовара я и моя Маша» – выставка-продажа коллекционных самоваров и предметов домашнего обихода XIX-XX веков, чаепитие.

Театральный сквер;

- «Молодежная волна» – караоке, мастер-класс, фотозона

Молодежный центр, ул. Петровская, 89;

- «АРТ-ШКОЛА#1 и ее таланты» – концерты, мастер-классы, выставка

Ул. Петровская, 86/пер. Мечниковский;

- «Городской пейзаж» – выставка, мастер-классы, пленэр художественной студии Алексея Адамова

Ул. Петровская, 85;

- «Посвящение городу» – выставка работ Таганрогской детской школы искусств, пленэр

Ул. Петровская, 85;

- «Чемоданное настроение» с «Судаков Тревел» – фотозона, мастер-классы по росписи чемоданов, дегустация варенья, семейные психологические игры, конкурсы, розыгрыши

Ул. Петровская, 83;

- «Таганрог производственный» – Выставка-презентация промышленных предприятий города

Ул. Петровская, 81;

- «Голоса улиц». Концертная программа группы «Голоса улиц»

Ул. Петровская, 80/пер. Антона Глушко;

- «Город на волнах истории» – тематическая площадка туристского информационного центра ООО «Авиа-Сити»

Ул. Петровская, 78;

- «В жанрах современной музыки» – хоровая акция. Концерт муниципального джаз-оркестра имени В. Парнаха

Ул. Петровская, 73;

- «Город мастеров» – выставки, мастер-классы, фотозоны Центра внешкольной работы, Дома детского творчества

Ул. Петровская, 72;

- «Мир без границ» – творческая площадка Таганрогского института имени А.П. Чехова

Ул. Петровская, 68;

- «С Днем рождения, город» – концертная программа кавер-группы «Скотч»

Ул. Петровская, 68;

- «Моя керамика» – выставка авторской керамики Инны Овсиенко

Ул. Петровская, 59/пер. Итальянский, 6;

- «Открытый микрофон» – караоке по-таганрогски от вокальной школы «В голос»

Ул. Петровская, 59/пер. Итальянский, 6;

- «Вдохновение» – концертная программа Таганрогского института управления и экономики

Ул. Петровская, 45.

Жителей и гостей города ждут концерты и мастер-классы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16.00-20.00 - «Наши таланты – родному городу» – тематические площадки

Парк Горького.

18.00-21.00 - Гала-концерт, файер-шоу

Парк Горького.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ, - ГОРОД МАСТЕРОВ

10.00-17.00 - «Таганрог в красках» – мастер-классы для детей и взрослых

Таганрогский художественный музей (улица Александровская, 56).

10.00-18.00 - «Биография таганрогских улиц» – выставка произведений живописи и графики

Таганрогский художественный музей (улица Александровская, 56).

4 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ

10.00-18.00 - Выставки «Таганрожцы – выдающиеся деятели культуры»

Библиотеки города.

15.00 - «Таганрогу 325» – подведение итогов областного художественного конкурса

Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова.

5 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

11.00 - Волонтерский квест «Доброквест»

Парк Горького.

18.00 - Городской фестиваль творчества работающей молодежи «Юность»

Парк Горького.

6 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ

11.00 - Акция «Я родился»

Родильный дом.

14.00 - «Моя семья» – игровые и творческие программы

Парк имени 300-летия города Таганрога.

16.00 - Акция «Свадебный вальс»

Площадка у Дворца молодежи.

2 сентября во время народных гуляний пройдет гала-концерт и файер-шоу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ИСТОРИИ

10.00 - Акция «Городской исторический диктант – 2023»

Образовательные учреждения.

11.00 - Экскурсионные программы по пешеходным маршрутам

Образовательные учреждения.

17.30 - Презентация историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога»

ЦГПБ им. А.П. Чехова.

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОРОДА

09.00 - Праздничная литургия в честь юбилея города

Никольский храм.

10.00 - Церемония возложения цветов к памятнику Петру I

Исторический сквер.

18.00 - Открытие Международного театрального фестиваля «На родине А.П. Чехова»

Театр имени А.П. Чехова.

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