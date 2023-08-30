В Таганроге в День города актер Павел Деревянко проведет зарядку и дискотеку

Жителей Таганрога в Приморском парке ждет зажигательная зарядка с актером Павлом Деревянко
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Таганроге в День города актер Павел Деревянко проведет для жителей зарядку и дискотеку. Об этом сообщили в городском Комитете по физической культуре и спорту.
Мероприятие состоится 2 сентября в 10 часов в Приморском парке. «Зарядка по-таганрогски» посвящена Дню города. Каждый желающий сможет активно начать субботнее утро и провести его с любимым актером. Также для горожан подготовили множество призов и концертную программу.
В полдень в городе пройдут соревнования по армрестлингу, а в 16 часов запланированы рукопашные бои. В 18:30 зрителей порадуют своим выступлением кавер-группа «Валенки», а в 19:30 начнется сет-диджеев также с участием Павла Деревянко.
Отметим, что в прошлом году актер Павел Деверянко также проводил зарядку для гостей и жителей города на Пушкинской набережной.
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