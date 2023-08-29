В Таганроге 2 сентября запустят театральный трамвай

Жителей Таганрога 2 и 3 сентября порадует театральный трамвай. Фото:администрация Таганрога

В Таганроге 2 сентября по улицам города начнет курсировать театральный трамвай. Об этом сообщила «Таганрогская правда» 29 августа. Необычный транспорт будет курсировать по улицам города на протяжении двух дней. Все желающие смогут прокатиться на театральном трамвае в честь 325-летия со дня основания города. Отметим, что после праздника этот транспорт выйдет на один из регулярных маршрутов.

Вагон трамвая будет оформлен в историческом тиле. Его украсят фотографиями старого Таганрога, а также портретами известных личностей, чья жизнь была связана с приморским городом.

Так, 2 сентября в 11:00 состоится открытие исторического трамвая «ТаКТ» у трамвайного депо. На протяжении всего дня необычный транспорт будет ездить по городу, а актеры покажут пассажирам мини-спектакль. Театральную постановку желающие смогут увидеть на определенных остановках. В 11:20 трамвай отбывает от депо, а в 11:55 уже будет на остановке «Спартаковской». Спустя 20 минут транспорт направится к «Площади восстания». А в 12:30 трамвай театральный трамвай прибудет к «Заводу Прибой», а через 15 минут вернется на «Площадь восстания», а в 13:05 прибудет на «Новый вокзал».

На следующий день, 3 сентября, актеры театра продолжат радовать горожан на остановках трамвая. Для самых юных зрителей подготовили спектакли «Охохонюшки» у депо в 11:00 рядом с конечной остановкой маршрута №5, затем в 14:00 и в сквере Нового вокзала в 17:00.

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