В Таганроге отпраздновали день рождения Фаины Раневской

Во время празднования для таганрожцев работала фотозона. Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева.

В воскресенье, 27 августа, в Таганроге прошли празднования, приуроченные к127 дню рождения Фаины Раневской. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Андрей Фатеев.

— Лёгкость, остроумие и южный колорит — всё это выдаёт в ней таганроженку. День рождения Фаины Раневской — наш праздник, — отметил градоначальник.

По всему городу прошли разнообразные мероприятия, напоминающие о значимых событиях из жизни Фаины Георгиевны. Среди них — экскурсии и музейные программы.

Напомним, 28 августа Таганрогский художественный музей проведет экскурсию по следам падения украинской ракеты «Месяц после трагедии». В частности, будет показан эпицентр взрывать, из-за которого пострадали трое сотрудников музея, 22 шедевра и один из корпусов.

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