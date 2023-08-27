Таганрогский художественный музей проведет экскурсию по следам ракетного удара

Из-за падения ракеты пострадали 22 произведения. Фото: Тамара Пугач.

Таганрогский художественный музей проведет экскурсию «Месяц после трагедии» по местам, куда упала украинская ракета.

В музее отметили, что экскурсия запланирована на 28 августа — в этот день исполнится месяц с момента ракетного удара ВСУ по Таганрогу, эпицентр которого оказался на территории музея.

Экскурсоводы проведут посетителей по местам, где непосредственно произошла трагедия, а также покажут эпицентр удара и его последствия.

Экскурсия начнется в 12.00, количество мест в ней ограничено. Потому надо предварительно записаться.

Напомним, что 28 июля из-за падения украинской ракеты в музее пострадали трое сотрудников, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Также серьезные повреждения получили 22 произведения и один из двух корпусов музея.

Все пострадавшие произведения уже находятся в Санкт-Петербурге в Русском музее, где специалисты занимаются их реставрацией. Предварительно, работа может занять около года.

После восстановления в Русском музее пройдет выставка восстановленных шедевров, после чего они вернутся в Таганрог и дальше будут экспонироваться.

По словам директора Тамары Пугач, жизнь Таганрогского художественного музея разделилась на до трагедии и после. Сейчас у музейщиков очень много работы — им надо и здание восстанавливать, и переформатировать свою работу, и решать множество других появившихся задач.

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