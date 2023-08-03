Выставлялись картины Коровина, Серова, Бенуа: 22 экспоната художественного музея пострадали после ракеты ВСУ в Таганроге

В день ЧП следователи изучили, какие повреждения получил музей. Фото: СУ СК по Ростовской области

Специалисты Государственного Русского музея помогут отреставрировать экспонаты художественного музея Таганрога, которые пострадали 28 июля после взрыва украинской ракеты. Такое решение было озвучено во время совещания правительства Ростовской области в режиме видеоконференцсвязи.

ДОСТАЛОСЬ КОРОВИНУ, СЕРОВУ, БЕНУА

Способы решения вопроса обсудили министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач и другие эксперты.

По словам главы Минкульта Дона Анны Дмитриевой, в пострадавшем от обломков снаряда здании находилось 120 экспонатов в федеральной собственности.

- Это произведения Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и других художников. Всего пострадали 22 работы, девять из которых получили значительные повреждения, - заявила Анна Дмитриева.

Все экспонаты из пострадавшего здания переведены в соседний корпус. Фото: СУ СК по Ростовской области

Что касается повреждений, то на картинах специалисты отмечают прорывы холста, утрату лакокрасочного покрытия. Четыре полотна испорчены разбитыми стеклами, а одна из скульптур просто раскололась на две части.

Предметам, находившимся на цокольном этаже, повезло больше, они не пострадали. Сейчас всю коллекцию перевезли в другой корпус Таганрогского художественного музея - на улицу Александровскую.

- Нет никаких сомнений, что регион сделает все возможное для восстановления музея. Но эта работа потребует больших ресурсов, и наверняка останется пространство для нашей помощи, - заметила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ

Отметим, что от взрыва больше всего пострадало здание музея — разрушены стена и кровля. В Минкультуры России теперь рассмотрят просьбу выделить средства в рамках нацпроекта на повторное оснащение учреждения.

Власти донского региона также сообщают, что собственник здания, один из банков, отдаст музею поврежденное строение в оперативное управление. Это поможет быстрее получить деньги на ремонт.

Коллеги из Русского музея готовы помочь. Фото: сайт правительства Ростовской области

- Благодарим музейное сообщество - всех, кто откликнулся на случившееся. Таганрогский музей получит существенную поддержку. Пострадавшие сотрудники поправятся, экспонаты и помещения будут восстановлены, - прокомментировал текущую ситуацию первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Напомним, в пятницу, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали в районе художественного музея, повредив его здание, хозпостройки, и выбив рамы и стекла в нескольких домах. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести обратились 22 человека. Сейчас людям выплачивают материальную помощь.

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