В Таганроге экспонаты художественного музея пострадали при взрыве ракеты

На время ремонта здания коллекцию перевезли в другой филиал музея. Фото: СУ СК по Ростовской области

При взрыве ракеты в Таганроге пострадали экспонаты музея. Как сообщили 1rnd, часть предметов повреждена осколками.

В здании проводят ремонт кровли и стены. На время работ коллекцию оттуда перевезли в другой филиал музея на улицу Александровскую, 56

Срок и финансирование ремонтных работ зависит от решения регионального правительства. Губернатор Ростовской области решит, кто будет восстанавливать музей и за какие деньги.

Напомним, что Таганрогский художественный музей преимущественно представляет полотна. Холсты могли сильно пострадать из-за осколков стекла.

Напомним, осколки ракеты обрушились на центр Таганрога 28 июля. Больше всего пострадал музей и хозпостройки, также от удара выбило рамы в жилой трехэтажке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали 13 человек, введен режим ЧС: Последние новости о взрыве в Таганроге

Публикуем последние новости о взрыве в Таганроге 28 июля 2023 года

(Подробности)