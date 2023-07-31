В Таганроге экспонаты художественного музея пострадали при взрыве ракеты

На время ремонта здания коллекцию перевезли в другой филиал музея. Фото: СУ СК по Ростовской области
При взрыве ракеты в Таганроге пострадали экспонаты музея. Как сообщили 1rnd, часть предметов повреждена осколками.
В здании проводят ремонт кровли и стены. На время работ коллекцию оттуда перевезли в другой филиал музея на улицу Александровскую, 56
Срок и финансирование ремонтных работ зависит от решения регионального правительства. Губернатор Ростовской области решит, кто будет восстанавливать музей и за какие деньги.
Напомним, что Таганрогский художественный музей преимущественно представляет полотна. Холсты могли сильно пострадать из-за осколков стекла.
Напомним, осколки ракеты обрушились на центр Таганрога 28 июля. Больше всего пострадал музей и хозпостройки, также от удара выбило рамы в жилой трехэтажке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадали 13 человек, введен режим ЧС: Последние новости о взрыве в Таганроге
Публикуем последние новости о взрыве в Таганроге 28 июля 2023 года