Улучшить связь, поменять сим и перейти на выгодный тарифный план: как мошенники разводят ростовчан по новой схеме

В полиции призвали граждан никому не сообщать коды из сообщений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области полицейские начали фиксировать новый способ мошенничества, с помощью которого похищают деньги с банковских карт. И рассказали, как это выглядит на практике.

КАК ВЫГЛЯДИТ СХЕМА

Вначале человеку звонит на мобильный телефон неизвестный, представляясь сотрудником сотового оператора. Он предлагает сменить тарифный план на более выгодный или заменить сим-карту. Но предлоги могут быть и другие.

Цель звонящего — убедить жертву сообщить код из сообщения, которое пришло на телефон. Например, чтобы с помощью него подтвердить смену тарифного плана.

- В реальности же, это код для доступа в личный кабинет мобильного оператора, - говорят специалисты. - Злоумышленники делают переадресацию сообщений и телефонных звонков на свой номер. А после без проблем входят в личный кабинет банка собеседника и снимают деньги. Также можно будет зайти в любые мессенджеры, а еще - оформить кредит.

ВЫГОДНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Аналогичным образом своих денег уже лишился житель города Гуково.

— В августе этого года мне позвонила девушка, которая представилась сотрудником одной из компаний, предоставляющих услуги сотовой связи и предложила перевести меня с одного тарифного плана на другой, аргументируя это тем, что новый тариф будет наиболее выгодным. И я согласился, — рассказал мужчина.

Собеседница сообщила, что на телефон придет сообщение с кодом, который нужно сообщить для смены тарифа. А еще сказала, что сутки у меня не будет работать мобильная связь.

— Но она уверяла: на следующий день все возобновится и уже с новым тарифом. Указанное время я действительно находился без связи, — добавил мужчина. - А когда через несколько дней попытался оплатить покупки, то на счете не оказалось денег. Когда я зашел в приложение банка, то увидел, что все мои средства со счета перевели неизвестные.

ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СЕТЬ И СМЕНА СИМ-КАРТЫ

В схожей ситуации оказалась и жительница Дубовского района. Только ей лжеработник мобильного оператора рассказал, что якобы они переходят на новую сеть и из-за этого надо поменять сим-карту, иначе связь перестанет работать.

— Я согласилась. Через 10 минут мне перезвонила девушка из технического отдела организации. Стала диктовать пошаговые действия, которые я и выполняла, — рассказала женщина. — После этого Александра настаивала, чтобы я скачала приложение «Rust Desk». Я все выполнила и продиктовала ей код, который пришел мне в смс-сообщении.

Как и в первом случае доступ к номеру пострадавшей оказался у мошенников. Вот только сумма в несколько раз выше - женщина лишилась 265 тысяч рублей.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СВЯЗИ

А в Тацинском районе у местной жительницы похитили 175 тысяч рублей после того, как она согласилась улучшить качество связи. Схема была та же. Различался только предлог.

В донском главке добавили, что во всех трех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража с банковского счета». Злоумышленников ищут.

- Нельзя никому сообщать логины и пароли от личного кабинета, а также коды из сообщений, - предупредили в Главном Управлении МВД России по РО. - Если поступил звонок от мобильного оператора, то лучше отключиться и перезвонить по их официальному номеру.

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