«Она мне жить мешает!»: в Ростовской области пенсионерка подожгла соседский дом из-за собаки

Дончанка устроила пожар из-за собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из поселений Ростовской области соседи разругались до такой степени, что пошли выяснять отношения в полицию, а потом в суд. По словам источника «КП – Ростов-на-Дону», хозяйка одного из домов решила отомстить «обидчикам» и попыталась поджечь их владения.

ОТНОШЕНИЯ СТАЛИ «ТРЕЩАТЬ ПО ШВАМ»

Дома пенсионеров Евгения Григорьевича и Елены Ивановны находились по соседству - через забор. (все имена изменены - прим. ред.) Много лет мужчина и женщина жили мирно, но потом отношения начали портиться.

Как рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» источник издания, к пенсионеру переехали жить внук и его невеста. Именно с девушкой Елена Ивановна и не сошлась.

Соседки часто спорили по пустякам. А потом, по словам пожилой женщины, появился и серьезный повод для конфликта.

Доски забора прохудились - в нем образовалась брешь. Через нее во двор к Елене Ивановне стала наведываться собака Евгения Григорьевича. Женщина просила соседей решить вопрос: либо заделать дыру, либо посадить собаку на цепь.

- Как вы не понимаете, она мне жить мешает! – часто восклицала женщина.

ОГНЕННАЯ МЕСТЬ

Евгений Григорьевич на это лишь угрюмо вздыхал. А вот его невестка сдерживаться не стала.

- Вам мешает собака, вы и чините доски, - заявила девушка.

Градус напряжения после этого разговора начал стремительно расти. Когда пенсионерка в очередной раз заметила в своей клумбе пса, решила отомстить. Она схватила зажигалку и пошла к соседскому дому.

Сначала Елена Ивановна подпалила деревянную кухню. Но и этого разгневанной женщине показалось мало. Разбив стекло на окне, она бросила пылающие тряпки и лист бумаги в дом.

К счастью, обошлось без жертв и тяжелых последствий. Сгорела только летняя кухня, а дом практически не пострадал.

Шокированные хозяева написали на пенсионерку заявление в полицию. В отношении женщины завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Подозреваемая признала вину и раскаялась.

- Ее приговорили к одному году двум месяцам лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе районного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сообщили о поджоге в здании администрации Зимовниковского района

Местные власти заявили, что это фейк (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ростовчанка устроила пожар в многоквартирном доме, забыв зарядное устройство в розетке

ЧП произошло в одной из многоэтажек донской столицы [видео] (подробнее)