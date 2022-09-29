В Ростовской области сообщили о поджоге в здании администрации Зимовниковского района

Ситуацию с возгоранием опровергли районные власти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области информацию о поджоге опровергли в администрации Зимовниковского района. Утром 29 сентября журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что детали происшествия, публикуемые в сети, не соответствуют действительности.

Напомним, ранее из сообщений СМИ стало известно, что в поселке Зимовники в здании на улице Ленина тушили один из кабинетов. Предварительно, возгорание было небольшим и его ликвидировали за несколько минут.

Также разные источники заявили, что после случившегося якобы возбудили уголовное дело. Эта информация не нашла официального подтверждения в ведомствах.

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