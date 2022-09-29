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Происшествия29 сентября 2022 7:47

В Шахтах на проспекте Чернокозова вспыхнул магазин, огнем охвачено 300 кв. метров

На месте происшествия задействовали 41 человека и 13 единиц техники
Ангелина СКИБА
Речь идет о торговой точке со строительными материалами. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Речь идет о торговой точке со строительными материалами. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Шахтах на проспекте Чернокозова в эти минуты тушат магазин «Линолеум». Огнем охвачено 300 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Речь идет о торговой точке со строительными материалами. Пожар, по данным спасателей, вспыхнул около 10:20 на втором этаже здания, также сейчас полыхает кровля.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 41 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 32 человека и 9 спецмашин. Предварительно погибших и пострадавших нет. Обстановка уточняется.

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