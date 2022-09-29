Двое детей в возрасте 4 и 6 лет пострадали в ДТП на трассе Мечетинская - Гуляй-Борисовка

Столкнулись «ВАЗ-21102» и грузовик MAN. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП с участием легковушки и большегруза пострадали двое детей в возрасте 4 и 6 лет, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

- Малышей после аварии увезли в больницу. Они получили травмы так как были без детских удерживающих устройств. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, - прокомментировали в УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вечером 28 сентября на трассе Мечетинская - Гуляй-Борисовка в Зерноградском районе. Предварительно, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, нарушителям грозит административный штраф до 1 тысячи рублей. Также специалисты подчеркнули, что использование детского удерживающего устройства позволяет избежать тяжелых последствий в случае дорожных происшествий.

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