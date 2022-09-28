3-летний малыш пострадал при столкновении машин на трассе в Ростовской области

Детали случившегося уточняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В массовом ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области пострадал 3-летний малыш. Травмы могли быть более серьезными, но, к счастью, ребенка спасло удерживающее кресло. Об этом вечером 28 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, 33-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter на скорости врезался в попутный большегруз DAF, который после удара зацепил иномарку Daewoo Nexia. Ребенок пострадал именно в последней машине.

Сейчас материалы с места происшествия уже передали сотрудникам полиции. Водителям напоминают: соблюдение ПДД - залог безопасной поездки. Не превышайте скорость, соблюдайте требования дорожных знаков, боковой интервал и дистанцию. Нельзя выполнять обгон в запрещенных местах.

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