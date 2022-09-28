В городе Миллерово иномарка проскочила на красный и сбила ребенка

Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В городе Миллерово 37-летний водитель автомобиля Kia Ceed сбила 10-летнего мальчика. После случившегося он попал в больницу. Об этом утром 28 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что ребенок попал под колеса иномарки около 7:30 утра. По предварительным данным, владелица авто, поворачивая налево на перекрестке, не предоставила преимущество в движении пешеходу.

Как уточнили в УГИБДД, все случилось на «зебре». Для водителей в этот момент горел красный свет. Также сообщили, что пострадавшего ребенка медики уже отпустили домой.

Сейчас детали происшествия уточняют сотрудники полиции. Владельцев транспорта просят строго соблюдать ПДД. Нельзя превышать скорость, также лучше не совершать резких неожиданных маневров на дороге.

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