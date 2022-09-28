Юный велосипедист серьезно пострадал на Малиновского в Ростове

Мальчика с места происшествия увезли на скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице юный велосипедист на полном ходу врезался в припаркованное авто и получил серьезные травмы. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» утром 28 сентября рассказал очевидец.

- Все произошло вчера, около 22 часов, на Малиновского. Мальчика с места происшествия увезли на скорой, - рассказал ростовчанин.

Известно, что перед столкновением ребенок катался на спортивном двухколесном транспорте. Как сейчас чувствует себя пострадавший, неизвестно.

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