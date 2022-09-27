В Ростове полиция задержала подозреваемого в угоне иномарки

Им оказался 25-летний парень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали парня, подозреваемого в угоне иномарки. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в полицию обратился ростовчанин с заявлением об угоне его автомобиля « Хендай» из автосервиса. Он оставил свою машину и уехал по своим делам. Когда мужчина вернулся, то его авто уже не было. Позже удалось задержать злоумышленника. Им оказался 25-летний парень. Полиция установила, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

- Задержанный работает в сервисе. Так как у него были ключи от машины, он решил на ней прокатиться, - сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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