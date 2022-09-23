В Новочеркасске парень угнал машину и бросил ее в поле

В Новочеркасске злоумышленник угнал машину и бросил ее в поле. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Новочеркасске местного жителя заподозрили в краже автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился житель Ноовочеркасска и сообщил, что припарковал свою машину "ВАЗ-11113 Ока" у дома, а утром заметил, что машины нет на положенном месте. Общая сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника и задержали 21-летнего местного жителя. Он рассказал, что ночью проходил по улице рядом с домом потерпевшего, где заметил авто. Парень завел машину и решил покататься, но далеко уехать не удалось, так как закончился бензин и транспорт пришлось бросить в поле и продолжить путь пешком. Полицейские изъяли автомобиль и вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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