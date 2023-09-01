В Ростове открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами в донском регионе

В Ростове начал работать ситуационный центр по наблюдению за выборами. Фото: предоставлено Общественной платой РО

В донской столице 1 сентября на базе Аппарата Общественной палаты Ростовской области начал работу Ситуационный центр общественного наблюдения. Он создан для осуществления общественного контроля за ходом голосования в Ростовской области.

БОЛЬШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Сформированы мобильные группы реагирования, состоящие из членов Общественной палаты, представителей муниципальных общественных палат, юристов, волонтеров, которые будут готовы оперативно выехать в любую точку Ростовской области, на любой избирательный участок в случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций в процессе голосования.

- На протяжении всех дней голосования члены Ситуационного центра будут собирать и анализировать информацию, которая поступает от общественных наблюдателей из разных уголков региона. В случае поступления сигналов о нарушениях Общественная палата региона будет направлять мобильные группы на участки для принятия оперативных решений и мер общественного реагирования, - прокомментировал заместитель руководителя общественного штаба Юрий Зерщиков.

В этом году в общественном наблюдении примет участие свыше 5 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение на семинарах Общественной палаты.

ГРАФИК РАБОТЫ

С наблюдателями на связи в течение всех дней голосования будет Ситуационный центр.

Ситуационный центр общественного наблюдения работает по следующему расписанию: в период с 1 по 7 сентября– с 09:00 до 18:00, с 8 по 11 сентября - круглосуточно.

В ситуационный центр могут обращаться граждане при возникновении спорных моментов или вопросов, связанных с процессом голосования.

О нарушениях, а также других спорных моментах и вопросах, связанных с голосованием, можно сообщать по телефонам горячей линии 8(863)269-89-43 либо по электронной почте – aoprost@yandex.ru.

Напомним, выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области будут проходить 8,9 и 10 сентября.

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