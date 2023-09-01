Что изменится в Ростовской области с 1 сентября 2023: сертификаты на кружки, разрешение на физкультуру и закон о такси

Рассказываем, что изменится с 1 сентября в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 сентября 2023 начинает действовать ряд нововведений. С этой пятницы в силу вступил Федеральный закон о такси, на оплату кружков и секций детям выдается сертификат, а, чтобы позаниматься на уроке физкультуры, нужно еще получить разрешение. Рассказываем подробнее.

СЕРТИФИКАТЫ НА ОПЛАТУ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ

С нового учебного года родители смогут полностью или частично оплатить занятия детей в секциях с помощью социального сертификата. Идея реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

– Получить сертификат дополнительного образования можно через порталы «Навигатор дополнительного образования Ростовской области» и «Госуслуги» уже с 1 сентября этого года, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

На частичную или полную оплату кружков и секций детей от 5 до 18 лет действуют сертификаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификат — электронный, он именной и положен каждому гражданину России с 5 до 18 лет. Выдается единожды и действует до совершеннолетия. У сертификата есть номинал – сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в учебном году. Ее определяют муниципалитеты, исходя из возможностей района или города. Главное – чтобы программы прошли независимую оценку качества.

2023 и 2024 годы – пилотные. Пока социальный сертификат охватывает 20–25 процентов образовательных программ. Его нельзя будет направить на обучение по предпрофессиональным программам в школах искусств и спортивных школах.

Чтобы подать заявление на получение сертификата, родителям нужно свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, свой паспорт и снилс, а также документ со сведениями о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.

СПРАВКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ

- С 1 сентября донским школьникам необходимо получать медицинское заключение для допуска к занятиям физкультурой — идти в поликлинику за справкой об отнесении к группе здоровья. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об образовании в РФ», - сообщает министерство образования Ростовской области.

Теперь для допуска к урокам физкультуры обязательно нужна врачебная справка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинская группа для занятий физической культурой определяется на основании данных профилактических осмотров. Для ребят, которые в течение этого года прошли его планово, справку можно получить в образовательном учреждении. Остальным придется идти в поликлинику.

Если профилактический осмотр учащегося запланирован на октябрь-декабрь, заключение будет выдаваться на основании предыдущего профосмотра.

Как уточнили в минобре, между образовательными организациями и поликлиниками организовано взаимодействие по передаче списков детей. Это упорядочит работу по выдаче медзаключений. И дети будут допущены к занятиям физкультурой в соответствии с той группой, которую определят медицинские работники.

ЗАКОН О ТАКСИ

1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон о такси и запущена Федеральная государственная информационная система «Такси». Мера призвана помочь упорядочить деятельность в сфере легальных таксомоторных перевозок, повысить прозрачность как отрасли, так и контроля за ней.

С 1 сентября вступил в силу закон о такси. Фото: Мария ЛЕНЦ

- ФГИС «Такси» охватит десятки миллионов граждан и около 500 тысяч машин легкового такси и обеспечит сбор, обработку, систематизацию и хранение сведений трех реестров: агрегаторов, перевозчиков и машин легковых такси, - сообщают в министерстве транспорта Ростовской области. - У регионов и участников рынка есть три месяца до 1 декабря 2023 года на внесение данных в реестры.

ФГИС «Такси» не содержит принципиально новых или дополнительных требований к участникам рынка. Система, например, обеспечивает пассажирам возможность проверить легальность перевозчика и авто с помощью QR-кода.

Для реализации требований Федерального закона о такси Минцифры России совместно с Минтрансом РФ обеспечили создание трех услуг в сфере такси на портале Госуслуг. Так, с первого сентября возможно подать заявление на внесение сведений в реестр такси, получение разрешения на осуществление перевозок такси, а также получение права на деятельность службы заказа такси.

АЛЛО!

Уточнить информацию по вопросам получения медицинских заключений возможно по телефону: 8(863) 240-38-19.

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