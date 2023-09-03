От ростовчан в этом сезоне с победой еще никто не уезжал.

В воскресенье, 3 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. «Желто-синие» встречают на домашнем поле московский «Динамо».

Смотреть «Ростов» - «Динамо» онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Динамо» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 20:00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростов» - «Динамо»

«Желто-синие» после победы над московским «Локомотивом» на своем поле в рамках третьего тура Кубка России реабилитировались после череды неудач и, возможно, настроены доказать кто тут хозяин. Да и напомним, что в этом сезоне никто с «Ростов Арены» от «Ростова» с победой не уезжал, разве что «Зенит» отыграл ничью. Правда, «Динамо» после проигрыша в кубковом матче заряжены побеждать. Вопрос со звездочкой.

Что касается положения в турнирной таблице, то «Ростов» пока на 11-й строчке, а «Динамо» - на пятой. В последних пяти играх у «Динамо» три победы — над «Краснодаром», «Балтикой» и «ЦСКА» и два проигрыша от , ничья с «Рубином» и проигрыш от «Спартака». У «Ростова» же три поражения - «Уралу», «Сочи», «Пари НН» и две победы — над «Рубином» и «Локомотивом».

Клубы провели 60 личных встреч, из которых 26 побед — за «Динамо» и 15 — за «Ростовом», 19 ничьих.

Букмекеры ожидают конкуретную верховую игру на поле, но хозяев выделяют в качестве фаворитов, пусть и с небольшим преимуществом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реабилитировались после серии поражений и стали первыми: что случилось после матча «Ростов» - «Локомотив» 30 августа 2023

«Ростов» обыграл «Локомотив» в третьем туре Кубка России 30 августа (подробнее)