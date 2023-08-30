Реабилитировались после серии поражений и стали первыми: что случилось после матча «Ростов» - «Локомотив» 30 августа 2023

Победа над "Локомотивом" и три очка вывели "желто-синих" на первое место в своей группе. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Матч «Ростов» - «Локомотив» третьего тура Кубка России изрядно пощекотал нервы любителям футбола. Если в первом тайме хозяева поля создали видимость легкой прогулки, то уже во втором их победа оказалась под угрозой. Дончане за малым не подарили москвичам ничью, но все-таки удержали победу - 2:1! Рассказываем в подробностях, как прошла встреча и что случилось после матча «Ростов» - «Локомотив»

КАК СЫГРАЛИ

Ростовчане в первом тайме показали всем, кто тут хозяева, забив два мяча в ворота соперников. Если первую половину тайма, команды прощупывали почву, то к середине «желто-синие» развернули активную борьбу у ворот Маринато Гилерме.

И на 24-й минуте их распечатал форвард «Ростова» Егор Голенков. Он сам инициировал атаку, продавив защитника «Локомотива» Лукаса Фассона. Дальше передал мяч полузащитнику и капитану «желто-синих» Хорену Байрамяну, а тот вернул мяч донскому нападающему. И Голенков с десяти метров оформил гол в дальний нижний угол.

После первого гола в ворота железнодорожников, игра у них пошла из рук вон. И уже на 37-й минуте «Ростов» забивает второй мяч. Защитник Евгений Чернов с левого фланга передал мяч в штрафную, где Егор Голенков головой перебросил снаряд на защитника Евгения Чернова, а тот сходу отправил мяч в ворота соперника.

Казалось, сами футболисты были не рады перерыву — только разыгрались. И с выходом на поле после него былой азарт действительно немного угас. Первую половину второго тайма ростовчане удерживали результат, но на 71-й минуте москвичи добрались-таки до ворот хозяев и сократили разрыв. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян с левого фланга подал в штрафную на нападающего Максима Глушенкова, и тот с четырех метров головой пробил в ближний нижний угол — 2:1 в пользу «Ростова».

В первом тайме "Ростов" порадовал болельщиков двумя голами. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

После был опасный момент, когда москвичи чуть было не сравняли счет, и несколько шикарных моментов для «Ростова», которые не удалось реализовать за пару минут до окончания основного времени.

После 90 минут судья добавляет к основному времени еще шесть минут, но изменений на табло это не принесло. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Ростова». Этой победой «желто-синие» заработали шесть очков и первое место в своей группе в турнирной таблице!

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР КАРПИН

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «Матч.ТВ» оценил игру своих подопечных.

- В первом тайме игра была получше со всех точек зрения. Возможно, счет сыграл свою роль. В целом я бы не сравнивал, но, если и сравнивать, то первый тайм был лучше, чем второй, - рассудил наставник «желто-синих».

Несмотря на успешный первый тайм, тренер не назвал игру в первой половине игры оптимальной.

- Мне очень многое не понравилось, но многое и понравилось. Для тренера не бывает идеальных игр. Есть над чем работать, и второй тайм это показал, - заметил тренер.

Валерий Карпин в отличие от многих спортивных аналитиков не стал называть матч особенным или переломным психологически для своей команды. Отметил, что это такая же эмоциональная игра, как и предыдущая. Ну а замены провел из-за полученных игроками карточек.

Несмотря на пропущенный мяч во втором тайме, "желто-синим" удалось удержать преимущество в игре. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Болельщики «Ростова» на трибунах приветствовали команду одобрительными криками. А в группе «желто-синих» в соцсети «ВКонтакте» - настоящий подъем!

- Вот теперь узнаем команду! Продолжаем бороться за выход из своей группы! Спасибо парням, и Валере (Карпину — прим. ред.), что дал сыграть Медведеву Всех с победой, друзья! - поздравляет болельщиков ростовчанин.

- Вот как играли в первом тайме, нужно и играть всегда, а во втором дали слабину: ну Ростов не Ростов - без «Валидола» не можем, - говорит другой болельщик.

- Победа за счет старания, высокой самоотдачи, которых не было в предыдущих играх! Наконец-то Глебов сыграл здорово в полузащите, - добавил третий.

Впереди у ростовчан - домашняя встреча с "Динамо" в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в воскресенье, 3 сентября, на "Ростов Арене" в 20.00.

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