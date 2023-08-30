«Ростов» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в третьем туре Кубка России 30 августа

"Желто-синие" заняли первое место в группе благодаря победе над москвичами. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В матче «Ростов» - «Локомотив» в третьем туре Кубка России 30 августа 2023 победу одержали хозяева поля со счетом 2:1, сообщает пресс-служба «желто-синих».

В первом тайме хозяева поля забили два мяча. На 24-й минуте ворота «Локомотива» распечатал нападающий «Ростова» Егор Голенков. Удвоил преимущество «желто-синих» на 37-й минуте молодой защитник Илья Вахания. Болельщики сетовали: если бы не перерыв, «Ростов» мог в таком победном настрое забить и еще.

Во втором тайме хозяева поля не смогли забить третий мяч и удерживали преимущество. Но на 71-й минуте москвичи сократили отрыв. Нападающий Максим Глушенков пробил в ворота Никиты Медведева головой.

После команды создали несколько опасных моментов, а судья добавил шесть минут игры к дополнительному времени. Но счет на табло не изменился. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ФК «Ростов». Благодаря этой победе «желто-синие» вышли на первую позицию в своей группе в Кубке России.

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