В матче «Ростов» - «Локомотив» забит первый гол

Егор Голенков порадовал болельщиков первым голом на 24-й минуте. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В игре «Ростов» - «Локомотив» третьего тура Кубка России открыт счет. Первый гол в ворота соперника забил нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков на 24-й минуте домашней встречи.

Атаку начал сам же Егор Голенков. Нападающий «Ростова» продавил защитника «Локомотива» Лукаса Фассона и передал пас полузащитнику Хорену Байрамяну — сегодняшнему капитану команды. Байрамян вернул мяч Голенкову, и тот ворвался в штрафную соперника, где с десяти метров послал мяч в дальний нижний угол.

Счет — 1:0 в пользу «желто-синих».

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