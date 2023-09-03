Авария произошла на трассе в Зимовниковском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП 3 сентября 2023 года. Легковушка и фура столкнулись в Зимовниковском районе, на трассе Волгодонск — Зимовники.

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», по предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. По словам очевидцев, легковушку смяло словно консервную банку, а после автомобиль загорелся. Фура перевернулась.

В результате аварии скончались водитель «Рено» и трое его пассажиров. Предварительно известно, что в машине могли находиться две семейные пары.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят прокуратурой на контроль. Надзорное ведомство также организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Напомним, 21 августа восемь человек погибли в ДТП на трассе под Волгодонском. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где машина врезалась в «ВАЗ 2114». Оба водителя и все пассажиры скончались. Известно, что в «Приоре» ехали молодые жених и невеста, а в «Четырнадцатой» - супружеская пара и четверо их детей.

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