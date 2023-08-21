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Происшествия21 августа 2023 20:07

Рискнул и выехал на «встречку»: подробности ДТП в Ростовской области, в котором погибли 8 человек

ДТП под Волгодонском произошло после того, как один из водителей выехал на «встречку»
Михаил СТРИЖЕВ
На месте аварии работают следователи.

На месте аварии работают следователи.

На Ростовской 21 августа произошло страшное ДТП — погибли восемь человек. В одной из машин находилась семья с детьми. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

Авария случилась поздно вечером на трассе «Ростов — Волгодонск». По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», около 20 часов по трассе двигалась «Лада Приора». Предварительно известно, что водитель выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности. Здесь «Приора» «лоб в лоб» столкнулась с автомобилем «ВАЗ 2114».

Оба водителя и шесть пассажиров скончались на месте. В «Приоре» помимо водителя ехала девушка. А в «Четырнадцатой» находилась семья — мужчина, девушка и четверо детей. Самому старшему подростку было всего 12 лет, самой младшей малышке — всего четыре года.

Напомним, в настоящее время движение в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. Организовываются маршруты объезда. В районе аварии, возле хутора Потапов, тем временем образовалась пробка — проезд затруднен в обе стороны.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, после первоначальных следственных действий будет принято решение. Проверку организовала областная прокуратура.

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