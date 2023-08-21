На месте аварии работают следователи.

На Ростовской 21 августа произошло страшное ДТП — погибли восемь человек. В одной из машин находилась семья с детьми. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

Авария случилась поздно вечером на трассе «Ростов — Волгодонск». По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», около 20 часов по трассе двигалась «Лада Приора». Предварительно известно, что водитель выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности. Здесь «Приора» «лоб в лоб» столкнулась с автомобилем «ВАЗ 2114».

Оба водителя и шесть пассажиров скончались на месте. В «Приоре» помимо водителя ехала девушка. А в «Четырнадцатой» находилась семья — мужчина, девушка и четверо детей. Самому старшему подростку было всего 12 лет, самой младшей малышке — всего четыре года.

Напомним, в настоящее время движение в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. Организовываются маршруты объезда. В районе аварии, возле хутора Потапов, тем временем образовалась пробка — проезд затруднен в обе стороны.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, после первоначальных следственных действий будет принято решение. Проверку организовала областная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рискнул и выехал на «встречку»: подробности ДТП в Ростовской области, в котором погибли 8 человек

ДТП под Волгодонском произошло после того, как один из водителей выехал на «встречку». (Подробности)