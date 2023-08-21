Cемья с детьми разбилась в ДТП, в котором погибли 8 человек

На месте ДТП работают следователи и криминалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области в ДТП погибли четверо взрослых и четверо детей. Происшествие случилось вечером 21 августа на трассе «Ростов — Волгодонск».

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с машиной «ВАЗ 2114». Восемь человек скончались на месте: оба водителя и шесть пассажиров. Предварительно, в «Четырнадцатой» находилась семья — двое взрослых и четверо детей.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Прокуратурой организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разбилась семья с детьми: что известно о ДТП под Ростовом, в котором погибли 8 человек

В Ростовской области в лобовом ДТП погибли четверо взрослых и четверо детей. (Подробности)