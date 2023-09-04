В Ростовской области в ДТП погибли пять человек, еще трое пострадали

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по региону.

В Ростовской области в ДТП погибли пять человек. Авария произошла на трассе Таганрог — Покровское утром 4 сентября.

По предварительным данным, 62-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь «Десятка» столкнулась с автомобилем «Лада Приора».

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, водитель и пассажир «Приоры», трое пассажиров «Десятки» скончались на месте. Водителя и пассажира «ВАЗа», а также пассажира «Приоры» доставили в больнице.

— Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, 3 сентября произошла серьезная авария на трассе Волгодонск — Зимовники. «Рено Логан» врезался в фуру и загорелася. Удар был такой силы, что большегруз перевернулся. Погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

Незадолго до этого, 21 августа, на трассе под Волгодонском в лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек — все, кто был в машинах. Известно, что в одном из автомобилей ехали жених и невеста, в другом — супружеская пара с четырьмя детьми.

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