Москвичка помогла жительнице Донбасса оформить социальную пенсию за 1,2 млн рублей

За похищение денег в особо крупном размере женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские из Ростовской области сообщили о задержании жительницы Москвы, подозреваемой в хищении 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в донском главке.

ПОМОГЛА С СИМ-КАРТОЙ

— В декабре 2022 года мне необходимо было оформить государственную пенсию по утрате кормильца, — рассказала донским полицейским жительница ЛНР. — Помощь в этом деле мне предложила знакомая, порекомендовав свою сестру Марину (имя изменено — прим. ред.). Та проживает в Москве и занимается оформлением пособий. Вскоре я приехала в столицу, где встретилась с женщиной. Мы позавтракали, обсудили все вопросы, а затем отправились в госучреждение, где оформили пособие. Далее я передала все документы своей новой знакомой.

Оказалось, что когда жительница соседнего региона оформляла пенсию, она еще и заказала себе банковскую карту, чтобы на нее переводили деньги. Как выяснилось, при регистрации у нее не было российской сим-карты, к которой можно было бы привязать свой счет. С этим вопросом ее выручила знакомая, предоставив для регистрации свой номер.

— Мы договорились с Мариной о том, что она будет сообщать мне о поступлениях денег на карту. И после этого я отправилась домой. Больше женщина на связь со мной не выходила, — добавила женщина.

ХОТЕЛА КУПИТЬ ДОМ

В августе Светлана (имя изменено — прим. ред.) поехала в Донецк Ростовской области, чтобы в офисе банка перевести крупную сумму между счетами — 700 тысяч рублей. Ей это нужно было, чтобы купить недвижимость. Но сделать перевод женщина не смогла. Сотрудница банка ей сообщила, что на карте нет денег. Сделав детализацию, они узнали, что все средства — почти 1,2 миллиона рублей — кто-то перевел на незнакомый счет.

После обращения в полицию, правоохранители быстро нашли подозреваемую — 42-летнюю жительницу Москвы.

Полицейские считают, что женщина, имея доступ в мобильному банку, увидела на счету знакомой крупную сумму денег и не удержалась — перевела их на счет своей матери, а потом сняла в ближайшем банкомате. Ей предъявили обвинение по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас задержанная находится под стражей.

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