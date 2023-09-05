Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2023 12:50

«Нашли его ноутбук»: что известно о загадочном исчезновении студента из Ростовской области, которого ищут три недели

Загадочно пропавший под Ростовом студент спрятал ноутбук перед исчезновением
Анна ШИЛЯЕВА
Волонтеры помогают родителям найти сына

Волонтеры помогают родителям найти сына

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня сейчас только одна мечта и одно желание, чтобы сын был жив, - говорит Ольга из села Покровское Неклиновского района.

Вот уже три недели, как о ее 19-летнем сыне нет ни слова. Кирилл Шевченко, студент педагогического вуза, приехал из Таганрога к родителям на каникулы.

СКАЗАЛ, ЧТО ПОШЕЛ К ДРУЗЬЯМ

- Сын учится хорошо, проблем с оценками никогда не возникало. Он умный и добрый мальчишка, - рассказывает мама.

17 августа Кирилл сказал, что пойдет погуляет с друзьями. Но, как оказалось, с приятелями он так и не встретился. Домой Кирилл тоже не пришел.

- Телефон сына был выключен. Уже позже полиция нам скажет, что последний раз мобильный работал в одном из сел в соседнем районе. Причем, в этом месте никто из наших знакомых не живет.

Прошло уже три недели. Но студент на связь не выходил.

- В полицию мы давно написали заявление, но возникает ощущение, что они не занимаются поисками моего ребенка, - продолжает Ольга.

Кирилл Шевченко исчез 17 августа. Фото: "Лиза Алерт"

Кирилл Шевченко исчез 17 августа. Фото: "Лиза Алерт"

СПРЯТАЛ ПЕРЕД ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ НОУТБУК

Родители и волонтеры уже несколько раз прочесали окрестности. Внимательно осмотрели берег Миуса - именно там любил часто отдыхать Кирилл.

- Но не нашли ни одной зацепки, - говорит мама.

Зато на днях отец обнаружил ноутбук сына. Компьютер был спрятан.

- Информации на нем не оказалось. Сын все почистил, - поясняет Ольга.

Еще перед исчезновением студент удалил все свои страницы в соцсетях. По словам близких, в последнее время парень был замкнут. Мама, педагог по образованию, пыталась вывести сына на откровенный разговор, но тот словно ушел в себя. Женщина признается, что будет счастлива, если вдруг выяснится, что сын просто сбежал. Хотя поводов для этого не было, уточняет она.

- Главное, чтобы просто был жив.

АЛЛО!

Приметы Кирилла: рост - 1,84 сантиметра. Глаза – карие, волосы -светло-русые. В день исчезновения был одет в светло-зеленый костюм, при нем был черный рюкзак.

Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Кирилл, просьбе сообщить по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Исчезли все его соцсети»: что говорит мать 19-летнего парня, который пропал под Ростовом при загадочных обстоятельствах

В Ростовской области ищут студента, пропавшего при загадочных обстоятельствах (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Заблудился в городе и умер от жажды: 86-летний пенсионер три дня бродил по Таганрогу и просил о помощи, которой так и не дождался

В Ростовской области пенсионер три дня искал дом и умер, не дождавшись помощи (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯ