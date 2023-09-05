«Нашли его ноутбук»: что известно о загадочном исчезновении студента из Ростовской области, которого ищут три недели

Волонтеры помогают родителям найти сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня сейчас только одна мечта и одно желание, чтобы сын был жив, - говорит Ольга из села Покровское Неклиновского района.

Вот уже три недели, как о ее 19-летнем сыне нет ни слова. Кирилл Шевченко, студент педагогического вуза, приехал из Таганрога к родителям на каникулы.

СКАЗАЛ, ЧТО ПОШЕЛ К ДРУЗЬЯМ

- Сын учится хорошо, проблем с оценками никогда не возникало. Он умный и добрый мальчишка, - рассказывает мама.

17 августа Кирилл сказал, что пойдет погуляет с друзьями. Но, как оказалось, с приятелями он так и не встретился. Домой Кирилл тоже не пришел.

- Телефон сына был выключен. Уже позже полиция нам скажет, что последний раз мобильный работал в одном из сел в соседнем районе. Причем, в этом месте никто из наших знакомых не живет.

Прошло уже три недели. Но студент на связь не выходил.

- В полицию мы давно написали заявление, но возникает ощущение, что они не занимаются поисками моего ребенка, - продолжает Ольга.

Кирилл Шевченко исчез 17 августа. Фото: "Лиза Алерт"

СПРЯТАЛ ПЕРЕД ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ НОУТБУК

Родители и волонтеры уже несколько раз прочесали окрестности. Внимательно осмотрели берег Миуса - именно там любил часто отдыхать Кирилл.

- Но не нашли ни одной зацепки, - говорит мама.

Зато на днях отец обнаружил ноутбук сына. Компьютер был спрятан.

- Информации на нем не оказалось. Сын все почистил, - поясняет Ольга.

Еще перед исчезновением студент удалил все свои страницы в соцсетях. По словам близких, в последнее время парень был замкнут. Мама, педагог по образованию, пыталась вывести сына на откровенный разговор, но тот словно ушел в себя. Женщина признается, что будет счастлива, если вдруг выяснится, что сын просто сбежал. Хотя поводов для этого не было, уточняет она.

- Главное, чтобы просто был жив.

АЛЛО!

Приметы Кирилла: рост - 1,84 сантиметра. Глаза – карие, волосы -светло-русые. В день исчезновения был одет в светло-зеленый костюм, при нем был черный рюкзак.

Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Кирилл, просьбе сообщить по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.

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