Требовала пять миллионов: жена умершего в Ростове краснодарского «каннибала» отсудила компенсацию за его смерть

Решение вынесли в Октябрьском районном суде Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове рассмотрели иск жены Дмитрия Бакшеева, которого прозвали «краснодарским каннибалом». Осужденного отправили в колонию за убийство женщины, а спустя несколько месяцев он умер в тюремной больнице. В смерти мужчины признали виновной врача — после чего его супруга потребовала компенсацию.

УМЕР ПО ДОРОГЕ В КОЛОНИЮ

Напомним, Дмитрия Бакшеева осудили летом 2019 года. По версии следствия, мужчина убил женщину, которая гостила у него и его супруги. Правоохранители установили, что во время застолья жена приревновала мужа к общей знакомой и уговорила его расправиться с «соперницей». Бакшеев дважды ударил женщину ножом в грудь, а потом расчленил ее тело.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, его жену — к десяти годам.

Бакшеева направили в колонию, но во время этапирования он попал в ростовскую тюремную больницу. Позже установили, что он был инсулинозависимым диабетиком. В феврале его тело обнаружили в одной из тюремных камер.

Началось разбирательство. Дело возбудили в отношении врача-эндокринолога, которая оказывала осужденному медицинскую помощь. В ноябре суд установил, что специалист допустила недостатки в работе. Согласно решению, смерть Бакшеева наступила вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей медика. Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ПОТРЕБОВАЛА 5 МИЛЛИОНОВ

Супруга Бакшеева обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда. Она говорила, что кроме мужа у нее не было близких людей, и даже в колонии они обменивались письмами. Утверждала, что смерть родственника «является для нее невосполнимой потерей». Моральный вред женщина оценила в пять миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Ростова частично удовлетворил иск. Поскольку признанная виновной врач уволилась, ответчиком назначили само медучреждение. Организацию обязали выплатить жене Бакшеева 300 тысяч рублей.

Однако истицу такое решение не устроило, и она обжаловала приговор. Апелляцию рассмотрят 7 сентября в Ростовском областном суде.

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