Выплаты авторам в программе монетизации ОК выросли в 2 раза с начала года

«Одноклассники» открыли две программы монетизации авторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одноклассники поделились результатами работы контентной платформы соцсети за последний год. За это время ОК открыли две программы монетизации авторов, увеличили число авторов и уникальных блогеров на платформе, а также запустили линейку собственных оригинальных шоу, посвященным самым популярным увлечениям россиян.

С начала года количество новых групп и медиа с качественным контентом в ОК выросло на 45%, а общий охват контента всех групп за год увеличился на 20%. Это в том числе стало возможным благодаря развитию алгоритма «Молния», который отбирает лучшие группы среди новых на платформе и дает им возможность набрать свою первую аудиторию. С начала года поддержку «Молнии» получили более 4500 новых групп, которые с помощью алгоритма собрали суммарно более 2,4 млн подписок.

За последний год ОК начали активно работать с блогерами – авторы с уникальным контентом, которые развивают личный бренд в соцсети и монетизируют свой контент как с помощью инструментов соцсети, так и через интеграции рекламодателей. За год в соцсети появились сотни активных блогеров, их общее число выросло в 11 раз. До конца года ОК планируют привлечь на платформу до 2000 авторов.

Год назад ОК обновили позиционирование как платформы для увлечений пользователей, и наиболее востребованы у блогеров тематики, связанные с самыми популярными хобби россиян: кулинария, путешествия, мода и красота, рукоделие и DIY, домашних питомцев. При этом в топе по охватам среди блогеров – также тематики рыбалки и садоводства.

Свой охват группы в ОК могут монетизировать с помощью программ монетизации соцсети. Социальная сеть продолжает активно развивать два вида монетизации: за просмотры публикаций в ленте и за просмотры видеоконтента. Количество уникальных авторов в обеих программах монетизации с начала года выросло на 61%.

При этом заработок авторов растет еще более динамичными темпами. Сумма выплат в монетизации видео с начала года выросла в 5,5 раз, а в монетизации в ленте – в 2 раза. Средний заработок 1 автора с помощью монетизации за это время увеличился на 36%, а наиболее успешные блогеры зарабатывают в среднем более 150 тысяч рублей в месяц.

В 2023 году также запустили линейку собственных оригинальных шоу, которые посвящены популярным увлечениям пользователей соцсети. Первым проектом стало шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым, которое собрало в соцсети более 90 млн просмотров, после чего было показано в эфире телеканала СТС. В летний сезон ОК запустили сразу несколько шоу, посвященных популярным хобби россиян: кулинарии, путешествиям, спорту, домашним питомцам и другим. Всего с начала года ОК выпустили более 80 эпизодов собственных шоу, а общее число их просмотров на платформе превысило 400 млн.