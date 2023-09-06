В Ростовской области более пяти тысяч человек обеспечат безопасность на выборах

В Ростовской области уже 8 сентября стартуют выборы депутатов в Заксобрание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области и в донской столице уже послезавтра, 8 сентября, избирательные комиссии готовы принять граждан Ростовской области, которые придут отдать свои голоса за депутатов Законодательного Собрания региона седьмого созыва.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

30 августа приступили к работе 2 554 участковые избирательные комиссии. В общей сложности в Ростовской области в дни голосования, - 8, 9 и 10, сентября будут работать более 26 000 организаторов выборов.

4 сентября завершился прием заявлений для голосования по месту нахождения. Таковых оказалось почти 49 тысяч.

Также более шести миллионов бюллетеней – для голосования по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам - посредством спецсвязи поступили в города и районы области на избирательные участки.

Но огромное внимание уделяется не только комфортному голосованию, но и безопасности во время проведения выборов.

Так, охрану общественного порядка и безопасность граждан на избирательных участках обеспечат более пяти тысяч специалистов

За порядком будут следить сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, народные и казачьи дружины. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Совместно с территориальными избирательными комиссиями разработаны основные и запасные маршруты перевозки избирательных бюллетеней. Госавтоинспекцией проверены транспортные средства и водители, привлекаемые к обслуживанию избирательных комиссий.

На избирательных участках установлено порядка тысячи стационарных металлодетекторов, готовы к применению более двух тысяч ручных металлодетекторов.

ПРОВЕРИЛИ ДАЖЕ ДОРОГИ

Также уже проведены комиссионные обследования состояния безопасности всех избирательных участков. Сотрудники Госавтоинспекции региона проверили состояние улично-дорожной сети и обустройство пешеходных переходов. Госавтоинспекцией также проверены машины и водители, привлекаемые к обслуживанию избирательных комиссий.

- В сегодняшней непростой ситуации сотрудники оперативных служб нацелены на получение упреждающей информации о намерениях совершения противоправных акций, в том числе террористического и экстремистского характера для своевременного пресечения этих действий. Как и в прошлом году, создана специализированная группа, сотрудники которой анализируют информацию в социальных сетях в целях выявления лиц, пропагандирующих совершение различных акций деструктивного характера, – рассказал Михаил Корнеев.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

В свою очередь, эксперты рассказали, какие угрозы безопасности во время проведения выборов существуют и как они могут повлиять на явку и активность избирателей.

- В первую очередь хочу подтвердить, что в преддверии выборов в регионе прошла серьёзная подготовка и работа по координации действий всех структур, отвечающих за безопасность и порядок в дни голосования. Это не первое голосование, проходящее в сложных условиях и силовыми структурами накоплен колоссальный опыт. Мы понимаем, что могут быть провокации, ложные звонки, фейковая информация в соцсетях. Но члены избирательных комиссий и общественные наблюдатели от Общественной палаты Ростовский области прошли соответствующее обучение. Особый акцент наши эксперты делали на возможных ситуациях и способах их решения без срыва процесса голосования, - рассказал член Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов ЗС РО, председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области по экономической политике, предпринимательству, инновациям, туризму и цифровому развитию Александр Нечушкин.

Также Александр Нечушкин подчеркнул, что жители Дона отличаются мудростью и рассудительностью, поэтому попытки расшатать ситуацию вряд ли могут привести к снижению активности и явки на выборы.

Высказал свое мнение и заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко.

- Перечень потенциально возможных угроз широк - от угроз природного и техногенного характера, до банальной эмоционально окрашенной словесной перепалки или иного нарушения общественного порядка на избирательном участке. Вопрос лишь в степени вероятности наступления нежелательных событий. При этом безопасность выборов в день голосования должна быть обеспечена, любая, даже наименее вероятная угроза должна быть предусмотрена. Знаю, что донские власти всегда ответственно подходят к вопросу обеспечения безопасности проведения выборов. Отмечу и высокую степень организованности, ответственности и сознательности наших граждан, которые и сами вполне осознают границы этически допустимого поведения, и провокаций со стороны других не допустят, - прокомментировал Роман Овчаренко.

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