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Происшествия7 сентября 2023 1:34

В Ростове-на-Дону сбили два беспилотника, пострадал один человек

Один человек пострадал в результате атаки беспилотников в Ростове
Михаил СТРИЖЕВ
БПЛА над Ростовом сбили ночью 7 сентября.

БПЛА над Ростовом сбили ночью 7 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону системы ПВО сбили два беспилотника. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, один из БПЛА упал в западной части Ростова, за городом. Другой — в центре города, на улице Пушкинской.

— Пострадал один человек, от госпитализации он отказался, — прокомментировал глава региона.

В результате происшествия также было повреждено несколько легковых машин. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, ночью 7 сентября жители Ростова сообщили в соцсетях о громких звуках в центре города. По словам очевидцев, после этого они увидели в районе улицы Пушкинской дым. На место сразу прибыли экстренные службы. Позже губернатор рассказал, что в Ростове сработала система ПВО, сбит БПЛА.

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