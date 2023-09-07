В Ростове на участке улицы Пушкинской ввели режим ЧС после падения БПЛА

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону на участке Пушкинской ввели режим ЧС после падения сбитого беспилотника. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Ростовской области.

- Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС, - сообщил Василий Голубев.

По словам губернатора области, в трех домах проживает 99 человек. Для каждого будет организовано питание. Власти города предложили жителям пока разместиться в маневренном фонде. Сейчас проводится обход территорий для уточнения ущерба.

- После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты, - добавил Василий Голубев.

Напомним, что ранним утром 7 сентября ПВО сбило два беспилотника. Один из них упал на улицу Пушкинскую. В результате чего, пострадали фасады домов, в некоторых выбило стекла, также пострадали автомобили. Сейчас на месте ЧП работаю экстренные службы. Ситуация уточняется.

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