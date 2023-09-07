БПЛА был сбил в ночь на 7 сентября.
Фото: Кристина Круговых
В Ростове 7 сентября упали два БПЛА, сбитые системой ПВО. Один из летательных аппаратов упал в западной части донской столицы, второй — на главной улице города. Показываем видео с места падения беспилотника на Пушкинской.
Сейчас на месте продолжают дежурить экстренные службы. Работают правоохранительные органы — проводятся следственные действия. Прохожие и жильцы близлежащих домов уже начали расходиться.
Место падения оцеплено, близко к эпицентру падения никого не подпускают. Улица усыпана стеклами окон домов и витрин магазинов и кафе — последствия уже начали убирать.
По информации губернатора, повреждены фасады трех домов. На Пушкинской можно также увидеть автмобили с поврежденными бампером и капотом, трещинами на окнах.
Напомним, происшествие случилось в ночь на четверг. По словам главы региона, травмы получил один человек. Пострадавший обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног. От госпитализации отказался.
На месте - экстренные службы и правоохранители.
Фото: Кристина Круговых
Глава администрации Ростова сообщил, что при необходимости жителям Ростова предоставят жилье в маневренном фонде. Движение по улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского ограничено.
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