БПЛА был сбил в ночь на 7 сентября. Фото: Кристина Круговых

В Ростове 7 сентября упали два БПЛА, сбитые системой ПВО. Один из летательных аппаратов упал в западной части донской столицы, второй — на главной улице города. Показываем видео с места падения беспилотника на Пушкинской.

Сейчас на месте продолжают дежурить экстренные службы. Работают правоохранительные органы — проводятся следственные действия. Прохожие и жильцы близлежащих домов уже начали расходиться.

Место падения оцеплено, близко к эпицентру падения никого не подпускают. Улица усыпана стеклами окон домов и витрин магазинов и кафе — последствия уже начали убирать.

По информации губернатора, повреждены фасады трех домов. На Пушкинской можно также увидеть автмобили с поврежденными бампером и капотом, трещинами на окнах.

Напомним, происшествие случилось в ночь на четверг. По словам главы региона, травмы получил один человек. Пострадавший обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног. От госпитализации отказался.

На месте - экстренные службы и правоохранители. Фото: Кристина Круговых

Глава администрации Ростова сообщил, что при необходимости жителям Ростова предоставят жилье в маневренном фонде. Движение по улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского ограничено.

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