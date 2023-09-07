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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 3:06

В центре Ростова после падения БПЛА ограничили движение

В мэрии Ростова сообщили о перекрытии улицы Пушкинской после падения беспилотника
Екатерина ПОПОВА
Обстановка в центре города спокойная.

Обстановка в центре города спокойная.

Фото: Кристина Круговых

После падения беспилотника в центре Ростова было ограничено движение на улице Пушкинской. Проехать нельзя от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Логвиненко.

– Выбирайте альтернативные маршруты, – обратился к ростовчанам глава администрации города.

Также жителям пострадавших домов в центре Ростова, где упал беспилотник, городские власти при необходимости могут предоставить жилье в маневренном фонде.

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