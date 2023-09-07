На месте работают правоохранительные органы. Фото: Кристина Круговых

В Ростове-на-Дону ночью 7 сентября системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата. По данным властей, пострадал один человек, повреждены здания. Рассказываем последствия падения БПЛА в центре Ростова.

Напомним, два беспилотника упали в западной части Ростова и на улице Пушкинской. По словам губернатора Василия Голубева, пострадал один человек. Он обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног, но от госпитализации отказался.

В результате падения БПЛА оказались повреждены фасады трех зданий. Повреждения — у нескольких легковых автомобилей.

В настоящее время по факту происшествия проводятся следственные действия.

Напомним, ночью 7 сентября жителей Ростова напугали громкие звуки, которые многие приняли за взрыв. По словам ростовчан, после этого они увидели дым, а на место сразу прибыли экстренные службы.

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